Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hétfőn a főkertész bírósági vallomására hivatkozva azt írta, hogy a hatvanpusztai birtokot nem Orbán Győző, hanem a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az egyik cége, a BDPST Group Zrt. üzemelteti.

A Telex megkeresésére a BDPST Group megerősítette, hogy létesítményüzemeltetéssel foglalkozó leányvállalata végzi a Hatvanpusztai Majorság kertészeti és karbantartási feladatait. Állításuk szerint a cég a tevékenységet piaci alapon a miniszterelnök apjával kötött megbízási szerződés keretében látja el.

Hadházy közlése szerint a kertész azért tett vallomást, mert ő ült abban a Nissan terepjáróban, amelyik Hatvanpusztánál együtt üldözte őket az akció közben felborult Suzukival. A rendőrség az ügyben indított eljárást megszüntette. A független képviselő sértettként kérte ki a suzukis vagyonőrt felmentő határozatot megelőző nyomozás iratait, és ebben szerepelt az, hogy ő a BDPST Group alkalmazásában dolgozik ott.

A független parlamenti képviselő korábban azzal próbálta kellemetlen helyzetbe hozni Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériumát, hogy kezdeményezte a Hatvanpusztán lebontott majd újjáépített épületek műemléki védettségének eltörlését.