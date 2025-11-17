hatvanpusztahadházy ákosorán viktororbán győző
Hadházy: A főkertész elkotyogta, nem Orbán apja, hanem Tiborcz cége üzemelteti Hatvanpusztát

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 11. 17. 07:24
Szajki Bálint / 24.hu

Hoppá, a kastély főkertészkertésze elkotyogta, hogy nem Orbán apja, hanem Orbán vejének cége üzemelteti Hatvanpusztát. Semmi különös, csak ezzel egy kicsit még jobban megdőlt a mese az »édesapám félkész mezőgazdasági üzeméről«

– írta hétfő reggeli posztjában Hadházy Ákos, aki az Orbán család, egész pontosan a miniszterelnök 85. életévében járó édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló hatvanpusztai birtokról már számos bizonyító dokumentumot tett közzé.

A független képviselő közöte, Hatvanpuszta kertésze azért tett vallomást, mert ő ült abban a Nissan terepjáróban, amelyik a nekihajtott Suzukival együtt üldözte őket „Pusztaverszáj” mellett. Az ügyben azért indult nyomozás, mert a majorság biztonsági őre nekiment Hadházy autójának, amit fel akart borítani, de végül ő borult fel. A rendőrség bár nyomozott, inkább megszüntette az eljárást.

A független képviselő sértettként kikérte a vagyonőrt felmentő határozatot megelőző „nyomozás” iratait. Mint írta, elképesztő dolgok vannak közöttük a balesetről is, ezek közt említette, hogy a kertész vallomása közben kifecsegett egy nagyon fontos részletet:

ő a BDPST Group alkalmazásában dolgozik ott. A cég Tiborcz Istváné, vagyis Orbán Viktor vejéé.Hadházy úgy foglalta össze a miniszterelnök apja, Orbán Győző félkész gazdaságának mondott Hatvanpuszta építkezését:

  • papíron Orbán apjáé.
  • de elismerték, hogy Orbán felesége is gyakran kint van, „segít”, amennyit tud a munkákban (azaz utasítgatja a melósokat).
  • mostantól tudjuk, hogy Tiborz cégének alkalmazottai a gondnokok, kertészek, szerelők.
  • régóta tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc 10 év alatt kifizette a terület teljes vételárát „bérleti díjként” úgy, hogy soha nem használta a „majorságot”.
  • Mészáros cége építette a kastélykomplexumot.
  • Mészáros másik cége vállalt garanciát, hogy ha Orbán papa nem fizet, majd ő állja a számlát.
  • Mészáros cégének biztonsági őrei őrzik a kastélyt.
