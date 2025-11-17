időjárásriasztásjégesőviharos szél
Belföld

Csaknem az egész országra riasztást adtak ki, jégeső is előfordulhat

24.hu
2025. 11. 17. 06:30

Három megyét leszámítva az egész országra elsőfokú, sárga riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt – olvasható a HungaroMet oldalán.

A tájékoztatás szerint hétfő délután egy átvonuló hidegfront mentén, délnyugat felől északkelet felé történő áthelyeződéssel többfelé, de kiemelten az ország középső sávjában, északkeleten és délen alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat elsősorban viharos (~65-80 km/h) széllökés, valamint apró szemű jég kísérheti. Egy-egy intenzívebb zivatarcella környezetében ~90 km/h körüli, illetve azt meghaladó széllökés is előfordulhat.

Mint írtják, északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20 mm felett alakulhat, de a határhoz közeli területeken néhol a 30 mm-t is meghaladhatja.

Az esti órákban pedig a front mögött nagy területen viharossá (~60-70 km/h) fokozódhat az északnyugati szél, de a Dunántúl magasabban fekvő részein 70 km/h-át meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Váratlan fordulatot vett a feleség bosszúja, aki az esküvő után jött rá, hogy a férje pornófüggő
Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé
Hogyan lehet a legjobb otthon a wifi?
Végigverte a mezőnyt, vb-aranyat nyert az olimpiai bajnok Márton Viviana
Hadházy: A főkertész elkotyogta, nem Orbán apja, hanem Tiborcz cége üzemelteti Hatvanpusztát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik