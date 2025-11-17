Hiába tiltakoztak az orvosok, már három kórházban élesben működik az arcfelismerő rendszer

A Népszava információi szerint három intézményben – a Honvédkórházban, a Dél-pesti Centrum Kórházban (ez az egykori Szent István Szent László) valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban – működik élesben a dolgozók kamerás azonosítása a korábbi heves tiltakozások ellenére.

A lap szerint továbbá sok helyen már felszerelték kapukat, egyebek mellett a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, a Bajcsy-Zsilinszky, az Uzsoki utcai, a Heim Pál, és a Szent Jánosban. Valamint a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ területén is telepítették, ezeknél most csak mágneskártyás lehúzás működik, számos intézmény pedig még vár arra, hogy megérkezzenek hozzájuk az eszközök.

Még egy 2024 nyarán elfogadott salátatörvénybe került bele az a módosítás, amelynek értelmében az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be. Az indoklás szerint azért, hogy „ellenőrizzék az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését”. E jogszabály szerint júniustól kellett volna élesben működnie az új rendszernek, ám az érdekvédők tiltakoztak. Még a nyáron sok helyen a dolgozók megtagadták a kamerás azonosításhoz elrendelt kötelező fotózást, e tiltakozási formával a baleseti intézet sebészei éltek a leghatározottabban.

Mint megírtuk, a fideszes szálat is találtunk a kórházi kameratelepítésekben.

Az új rendszer élesítéséről mindeddig nem sokat lehetett tudni. Révész János országos kórházi főigazgató a Magyar Kórházszövetségnek a sajtó kizárásával zajló zártkörű fórumán mondta el, hogy több csoportra osztották az intézményeket, de még azoknál is, akiknél november elseje volt az új határidő, voltak informatikai problémák, illetve a mágneskártyákat sem sikerült mindenhova kiszállítani. A lap úgy tudja, a főigazgató közölte, hogy az új beléptetőrendszert továbbra is pilotként kezelik, nincs is munkajogi következménye, ha ezt nem használják. Egyelőre csak azt akarják elérni, hogy a dolgozók megszokják, hogy lesz elektronikus nyilvántartás. A kormányzati cél, hogy éppúgy, mint bármely más irodaépületben, a folyósokra az ott dolgozók közül azok az emberek menjenek be, akik a regisztrációjuk alapján, arra jogosultak.

A kérdést a Magyar Kórházszövetség november eleji fórumán azt tette különlegesen aktuálissá, hogy a kórházakból kisebbfajta munkaerő-vándorlást indított el a képfelismerő rendszertől való irtózás. Számos dolgozó azért vállal inkább önkormányzati szakrendelőben munkát mert ott nincs ez az azonosítási mód.

Nyáron, amikor Magyar Péter bejelentette a Tisza Párt New Dealjét, Hegedűs Zsolt, aki a Tisza egészségügyi minisztere lenne, azt közölte, leszerelik az arcfelismerő kamerákat a kórházakban.