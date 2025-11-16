Gyilkosság történt Kaposváron, lapértesülések szerint egy fiatal nő az áldozat

Gyilkosság történt szombaton Kaposvár egyik családi házas övezetében – számolt be a Sonline. A lap azt írta, hogy a kora esti órákban rendőrök jelentek meg a somogyi megyeszékhely belvárosában, a vasútállomás környékén, ahol minden autót megállítottak és igazoltatták a sofőröket, majd egy olvasó jelezte, hogy több rendőrautó jelent meg a Könyves Kálmán utcában.

Este aztán a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség arról tájékoztatta a Sonline-t, hogy emberölés miatt indult eljárás, és a rendőrség bevonásával zajlik az adatgyűjtés és a helyszíni szemle. Azt is hozzátették, hogy elfogás és előállítás is történt.

A hírportál szerint a bűncselekmény szombaton 18 óra körül történt, arról viszont már a Bors írt saját információi alapján, hogy az áldozat egy fiatal nő volt, akit a volt barátja, egy katona késelt halálra.

A rendőrség hétfőre ígért bővebb tájékoztatást.