Gyilkosság történt Kaposváron, lapértesülések szerint egy fiatal nő az áldozat

Gyilkosság történt szombaton Kaposvár egyik családi házas övezetében – számolt be a Sonline. A lap azt írta, hogy a kora esti órákban rendőrök jelentek meg a somogyi megyeszékhely belvárosában, a vasútállomás környékén, ahol minden autót megállítottak és igazoltatták a sofőröket, majd egy olvasó jelezte, hogy több rendőrautó jelent meg a Könyves Kálmán utcában.
Este aztán a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség arról tájékoztatta a Sonline-t, hogy emberölés miatt indult eljárás, és a rendőrség bevonásával zajlik az adatgyűjtés és a helyszíni szemle. Azt is hozzátették, hogy elfogás és előállítás is történt.
A hírportál szerint a bűncselekmény szombaton 18 óra körül történt, arról viszont már a Bors írt saját információi alapján, hogy az áldozat egy fiatal nő volt, akit a volt barátja, egy katona késelt halálra.
A rendőrség hétfőre ígért bővebb tájékoztatást.
Figyelem!
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található. A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.