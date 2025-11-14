Védőpajzs: Négy-öt eszköz számbavétele zajlik, amikor valamelyikre szükség lesz, lehívjuk

Ilyen kínban fogant szamárságokat, mint amiket az amerikai út kapcsán hallok, még az életemben nem hallottam

– mondta a miniszterelnök az amerikai „védőpajzsról” szóló ellenzéki kritikákkal kapcsolatban.

Orbán szerint van négy-öt a nemzetközi pénzügyi gazdálkodásban kialakult eszköz, ezeknek a számbavétele zajlik, és ha valamelyikre szükség van, akkor bejelentkeznek az amerikaiaknál és lehívják a lehetőséget.

A miniszterelnök arra nem tért ki, hogy pontosan melyek ezek az eszközök, amelyek ezek szerint az általa emlegetett védőpajzsot jelentik.