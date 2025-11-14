14. havi nyugdíj: Orbán szerint a döntés megalapozott, megvan a gazdaság alapja
Orbán szerint lehet úgy nézni a tizennegyedik havi nyugdíjról szóló döntést, hogy túl nagy terhet ró a költségvetésre. Az ilyen hosszú távú költségvetési döntéshez látomásra, vízióra van szükség, a döntésnek megalapozottnak kell lennie.
A miniszterelnök azt mondta, az ő döntései megalapozottak, megvan a pénzügyi és gazdasági alapja, és a „baloldal ellenében is meg kell csinálni”. Ezután rátért, hogy szerinte az ellenzék nem támogatja sem a tizennegyedik havi nyugdíjat, sem a családi adókedvezmény kibővítését, ugyanakkor szerinte ez egy valódi vita.