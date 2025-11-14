kossuth rádióminiszterelnökorbán viktorpercről percre
Élő Belföld

Orbán: Az egyetlen miniszterelnök vagyok egész Európában, aki tud beszélni az orosz elnökkel

Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 14. 07:20FRISSÍTVE: 2025. 11. 14. 08:16
Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
08:16

14. havi nyugdíj: Orbán szerint a döntés megalapozott, megvan a gazdaság alapja

Orbán szerint lehet úgy nézni a tizennegyedik havi nyugdíjról szóló döntést, hogy túl nagy terhet ró a költségvetésre. Az ilyen hosszú távú költségvetési döntéshez látomásra, vízióra van szükség, a döntésnek megalapozottnak kell lennie.

A miniszterelnök azt mondta, az ő döntései megalapozottak, megvan a pénzügyi és gazdasági alapja, és a „baloldal ellenében is meg kell csinálni”. Ezután rátért, hogy szerinte az ellenzék nem támogatja sem a tizennegyedik havi nyugdíjat, sem a családi adókedvezmény kibővítését, ugyanakkor szerinte ez egy valódi vita.

08:10

Orbán az Európai Bírósághoz fordul

2027-től nem lehet az Európai Unióba orosz olajat behozni. Mit ér az amerikai mentesség, ha az Európai Uniótól nem kapjuk meg ugyanazt? – kérdezte a műsorvezető.

A miniszterelnök szerint két csatatér volt eddig rezsivédelem ügyében. Az amerikai frontvonatalt konszolidálták, de a brüsszeliekkel még meg kell harcolni. Orbán szerint mivel az összes orosz energiával kapcsolatos szankciót megvétózta, Brüsszelben most azt találták ki, hogy ez – az orosz energiabehozatal tilalma – nem szankció lesz hanem kereskedelempolitikai döntés lesz, és ehhez már elég lesz a többség, nem kell egyhangúság. Orbán azt mondta, ez nyílt megsértése az európai jognak, a jogállamiságnak.

Természetesen perelünk, nem törődünk bele, több fajta eszközzel harcolok a brüsszeli frontvonalban a magyar rezsiért

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az ügyben az Európai Bírósághoz fordul.

08:00

Orbán: Az egyetlen miniszterelnök vagyok egész Európában, aki tud beszélni az orosz elnökkel

Konkrétumokról Orbán nem akar beszélni azzal kapcsolatban, hogy Magyarország mely képességeivel tudná segíteni Donald Trumpot a béke elérése érdekében. Orbán azt mondta, zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése. Hangsúlyozta, hogy

  • Magyarország az egyetlen, amely folyamatosan nyitva hagyta a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal,
  • az egyetlen, amelyik folyamatosan kapcsolatban van velük.

Az egyetlen olyan miniszterelnök vagyok egész Európában, aki szükség szerint időnként akar és tud beszélni az oroszok elnökével

– mondta Orbán, aki szerint ez egy nagyon fontos képesség. A miniszterelnök szerint egyedül Magyarország rendelkezik ezzel a képességgel, ennek okait azonban nem akarta elővenni, mert „túl sok benne a személyes elem”.

07:52

Védőpajzs: Négy-öt eszköz számbavétele zajlik, amikor valamelyikre szükség lesz, lehívjuk

Ilyen kínban fogant szamárságokat, mint amiket az amerikai út kapcsán hallok, még az életemben nem hallottam

– mondta a miniszterelnök az amerikai „védőpajzsról” szóló ellenzéki kritikákkal kapcsolatban.

Orbán szerint van négy-öt a nemzetközi pénzügyi gazdálkodásban kialakult eszköz, ezeknek a számbavétele zajlik, és ha valamelyikre szükség van, akkor bejelentkeznek az amerikaiaknál és lehívják a lehetőséget.

A miniszterelnök arra nem tért ki, hogy pontosan melyek ezek az eszközök, amelyek ezek szerint az általa emlegetett védőpajzsot jelentik.

07:46

Orbán: A húst levágták a csontomról az ellenzéki képviselők

Orbán azt mondta, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nem csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaságnak – mondta az LNG- és atomenergia-megállapodásokról. Azt állította, hogy öt éves cseppfolyósgáz-vásárlásról állapodtak meg. Öt év alatt 45 milliárd köbméter gázra van szüksége, és ez idő alatt 2 milliárdot fognak venni az amerikaiaktól.

Senki nem emlékszik rá, de a húst levágták a csontomról az ellenzéki képviselők, amikor megépíttettük a szlovák–magyar interkonnektort

– mondta Orbán Viktor, aki szerint minden irányból megépítették a szükséges gázvezetéket. Magyarország szerinte zömében ma Oroszországtól veszi a gázt, a MOL pedig az olajat, de rendelkezünk más kiegészítő kapacitásokkal, mondta a miniszterelnök az energetikai diverzifikációról.

07:39

Aki fölül van, annak a szava számít

Aki fölül van, annak a szava számít

– mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy hogyan fér össze az a két állítás, hogy az energetikai szankciókra szóló mentesség egy évre szól, illetve – ahogy a kormányzati szereplők állítják – időkorlát nélküli. Orbán szerint amíg Donald Trump az amerikai elnök, és nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig marad a rezsicsökkentés.

07:23

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Kossuth Rádióba

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába pénteken reggel fél nyolc után. Az előzetes alapján várhatóan az alábbiakról lesz szó:

  • a washingtoni Trump-Orbán találkozó tapasztalatiról,
  • a közszolgálati rádió műsorvezetőjének megfogalmazása szerint „Brüsszel háborús terveiről”,
  •  a nyugdíjasok helyzetéről
  •  és a nevelőszülői hálózatról.

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó 49 milliárdos állami támogatást jelentett be annak a cégnek, amelyet főszponzorként mutatott be a Honvédnál
VSquare: megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta a magyar állampolgárságot
Bruti ByeAlex ügyéről: Az ilyenek miatt, mint ti, az a száz rendőr addig sem ér rá kimenni a Matolcsy klánhoz, nem tud nyomozni Zsolt bácsik után!
A Humanisták jelöltjei arra fogják kérni a választókat, hogy egyéniben ne szavazzanak rájuk
Szijjártó 49 milliárdos állami támogatást jelentett be annak a cégnek, amelyet főszponzorként mutatott be a Honvédnál
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik