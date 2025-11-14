reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 14. 07:03
2025. november 14., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • A 125-ös autóbusz terelve közlekedik december 19-ig, nem érinti a Karatna tér és az Öv utca közötti megállókat a Bosnyák tér felé.

 

Mai időjárás:

  • Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között várható.
  • Késő este 3, 13 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Aliz

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 383,93
  • USD 330,49
  • CHF 415,45
  • GBP 434,79

 

