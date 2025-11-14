Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 14., péntek
Friss hírek
- VSquare: megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta a magyar állampolgárságot.
- A Humanisták jelöltjei arra fogják kérni a választókat, hogy egyéniben ne szavazzanak rájuk.
- Direkt36: szakemberhiány miatt csökkennek a kórházi ágyak az egészségügyben. Nem csak ott zárnak be kórtermeket, ahol kevés a beteg, hanem ott is, ahol elfogynak a szakemberek.
- OECD-jelentés: Magyarországon az egyik legmagasabb az 55 év feletti orvosok aránya az EU-ban.
- Árrésstop: listára került a marhafelsál is. A kormány kivezetés helyett kiterjesztésről döntött.
- Fico annak sem látja értelmét, hogy Orbánékhoz csatlakozzanak az EP-ben.
- A BBC elnézést kért Trump beszédének manipulált szerkesztéséért, de nem hajlandó kártérítést fizetni.
- Korrupciós botrány Ukrajnában: átvilágítják az összes állami vállalatot.
- Bruti ByeAlex ügyéről: Az ilyenek miatt, mint ti, az a száz rendőr addig sem ér rá kimenni a Matolcsy klánhoz, nem tud nyomozni Zsolt bácsik után!
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.
BKK
- A 125-ös autóbusz terelve közlekedik december 19-ig, nem érinti a Karatna tér és az Öv utca közötti megállókat a Bosnyák tér felé.
Mai időjárás:
- Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között várható.
- Késő este 3, 13 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Aliz
Deviza középárfolyam:
- EUR 383,93
- USD 330,49
- CHF 415,45
- GBP 434,79
+1
Szijjártó 49 milliárdos állami támogatást jelentett be annak a cégnek, amelyet főszponzorként mutatott be a Honvédnál
A rejtélyes hátterű szingapúri cégről alig lelhetők adatok – csupán annyi látszik, hogy a nyomok Kínába vezetnek.