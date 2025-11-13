Fico annak sem látja értelmét, hogy Orbánékhoz csatlakozzanak az EP-ben

Egyelőre nem úgy tűnik, hogy Robert Fico pártja, a Smer csatlakozna az Európai Parlamentben az Orbán Viktor-féle Patrióták frakciójához, függetlenül attól, hogy a két kormányfő október végén még erről tárgyalt.

A Napunk cikkében felidézi, hogy a Smer EP-képviselői már jó ideje függetlenként ülnek az Európa Parlamentben, az Európai Szocialisták pártcsalád felfüggesztette a Smer tagságát, a képviselőiket pedig kirakták az EP-frakciójukból, az S&P-ből. Nemrég a pártcsaládból is végleg kizárták a Smert.

Ez mégsem egyenes út a párt számára a Patriótákhoz, mert a Smer egy része továbbra is ragaszkodni látszik ahhoz, hogy ők baloldali párt lennének, és mint ilyen, nem csatlakozhatnak egy szélsőjobb-konzervatív tömörüléshez. Ezt csütörtökön Monika Beňová, a Smer EP-képviselője is megerősítette Brüsszelben újságírói kérdésekre válaszolva.

Ő maga egyébként támogatná a csatlakozást a Patriótákhoz, de azt mondta,

Fico nem látja értelmét, hogy az EP-képviselőik bármilyen frakció tagjai legyenek.

Vagyis ezek alapján annak sem, hogy Orbánékhoz csatlakozzanak.

Beňová szavai szerint legkorábban jövő ősszel, a parlamenti ciklus félidejében dönthetnek arról, hogy az egyik, a másik vagy a harmadik irányba indulnak-e el.

Az egyik út a Patrióták lenne, a másik a még inkább jobbra található Szuverén Nemzetek Európája képviselőcsoport, a harmadik pedig egy új baloldali frakció létrehozása.

A cikkben megemlítik, ha a Smer csatlakozott is volna a Patriótákhoz, az legfeljebb szimbolikus győzelem lett volna a frakció motorjának, Orbánnak. Egyelőre azonban úgy tűnik, erről a szimbolikus győzelemről is le kell modnania.