Direkt36: szakemberhiány miatt csökkennek a kórházi ágyak az egészségügyben

Komplett kórtermek bezárásával próbálják elfedni az egészségügyben tapasztalható szakemberhiányt, írja a Direkt36. Habár a kormány nem hajt végre kórházbezárásokat, az ellátás színvonala folyamatosan romlik: nem csak ott zárnak be kórtermeket, ahol kevés a beteg, hanem sokszor ott is, ahonnan elfogynak az egészségügyi dolgozók.

A lap bemutat egy esetet a budapesti Szent Imre Kórházban, ahol egy 68 éves férfi több mint tíz órát várt ellátásra mélyvénás trombózissal, majd végül másik kórházba küldték, mert nem volt szabad ágy. A Direkt36 forrásai szerint az intézményben több osztály – köztük az intenzív, a pszichiátria és a belgyógyászat – csökkentett ágyszámmal működik, a túlterhelt sürgősségi osztály pedig rendszeresen nem tud új betegeket fogadni.

A jelenség nem egyedi: országos szinten is egyre több kórházi ágyat zárnak be, vagy ahogy a hivatalos statisztikákban szerepel, „tartósan szüneteltetnek”.

2024-ben az összes magyarországi kórházi ágy közel 8,5 százalékát több mint fél évig nem használták, míg Budapesten ez az arány meghaladta a 11 százalékot.

A kórházi ágyak számának csökkenése nemcsak a kisebb vidéki intézményeket, hanem az olyan, nagy fővárosi kórházakat is érint, mint a Szent János Kórház, a Péterfy Sándor utcai Kórház vagy a Dél-pesti Kórház.

A Direkt36 cikke szerint a kórházi kapacitáscsökkentés elsősorban nem a betegek számának csökkenését tükrözi, hanem a munkaerőhiányt. Az ágykihasználtság számos osztályon meghaladja a 80 százalékot, sőt, egyes helyeken – például a Dél-pesti Kórházban – 138 százalékosra emelkedett, ami extrém túlterheltséget jelez. A Péterfy Kórházban az ágyak fele zárva van, miközben a működő ágyak folyamatosan telítettek.

A 2024-es adatok alapján összesen

16 olyan kórházi osztály üzemel az országban, ahol 80 százalék feletti ágykihasználási arány mellett az ágyak legalább 25 százaléka nem működött.



A cikkben megszólaló Kunetz Zsombor egészségügyi elemző elmondta, hogy Magyarországon nemzetközi összevetésben magas a kórházi ágyak száma, ami azt jelzi, hogy itthon túlságosan kórházcentrikus az ellátás: a legmagasabb szinten látják el a betegeket, miközben az alapellátás, szakellátás, egynapos ellátások kevésbé fejlettek.

Sem a cikkben megnevezett kórházak, sem a Belügyminisztérium nem válaszoltak a lap kérdéseire.