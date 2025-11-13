A Humanisták jelöltjei arra fogják kérni a választókat, hogy egyéniben ne szavazzanak rájuk

Közös videóban ecseteli Cseh Katalin és Barabás Richárd, hogy miért nem kidobott szavazat az általuk alapított új ellenzéki erőre, a Humanistákra szavazni. Megismételték, hogy csak listán számítanak a kormányváltást akarók szavazataira, egyéniben nem. Ennek azonban van egy technikai akadálya:

az országgyűlési választáson csak az a párt állíthat listát, amelyik legalább 71 egyéni választókerületben indít jelöltet.

A Humanisták elmagyarázták, hogy ezt az akadályt úgy kívánják áthidalni, hogy a jelöltjeik amellett fognak kampányolni, hogy egyéniben ne rájuk, hanem a tiszásokra szavazzanak.

Megfelelünk a jogszabályoknak, kiállítjuk a jelölteket, majd ezek az emberek elmennek, és szépen elmondják, hogy Magyar Péter jelöltjére kell szavazni. Papíron lesznek csak jelöltek

– mondta Barabás Richárd, hangsúlyozva, hogy a választók nem ostobák, nem fognak azokra a papírjelöltekre szavazni, akik maguk kérik az embereket, hogy ne tegyék.

Barabás Richárd szerint a momentumosok mai vezetői kizárják azokat, akik liberális politikai alternatívát kívánnak nyújtani a választáson, és inkább a Tiszának kampányolnak. „Szerintem azt gondolják, hogy tiszás bársonyszékek lesznek ebből, de kétlem, hogy ez így lesz” – tette hozzá.

A Fidesszel való kollaboráció vádjára reagálva Cseh Katalin felidézte, hogy a kormánysajtó korábban azzal vádolta, hogy egy botmixeres tömeggyilkos, és ledrogosozta az esküvői fotói miatt. „Rólam mondjuk nehéz lett volna esküvői képeket készíteni, mert melegként nem tudok házasodni” – mondta erre Barabás, akit állítása szerint az egyházkritikája miatt reguláztak meg a közgyűlésben.