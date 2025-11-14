Háromezer lakásos lakóparkot épít Tiborcz István volt üzlettársa a XV. kerületbe

Több mint háromezer lakással épül lakópark Szilas Liget néven a XV. kerületben. A projektet a Bayer Construct építi, amely nemrég fejezte be Budapest legújabb plázáját a Bosnyák téren, majd leigazolta a volt polgármestert, Horváth Csabát. A cég tulajdonosa Tiborcz István volt üzlettársa, Balázs Attila. A Klubrádió részletes cikket írt az építkezésről, amelyben azt írják, zajlik a környezetvédelmi eljárás, az építészeti tervek nem nyilvánosak, de a lakásokat már árulják.

A Szentmihályi út és a Szilas-patak között, a Pólus Centerrel szemben fekvő területen a nyilvánosan elérhető előzetes környezeti dokumentáció szerint nyolc lakóépület épülne. Átszámítva, a legmagasabbak 61, a legalacsonyabbak 44 méter magasak lennének. összesen 3487 lakással. A fejlesztés 2910 teremgarázs-parkolót (kétszintes mélygarázzsal) és 217 felszíni parkolóhelyet tartalmazna. A területen épülő lakások az Otthon Start program részei lennének. A kormányhivatal szerint a beruházás „nem igényel részletes környezeti hatásvizsgálatot”, mert „jelentős környezeti hatások nem várhatók”, miközben azt mindenki elismeri, hogy a környék ökoszisztémája törékeny.

A DK-s Cserdiné Németh Angéla polgármester vezetésével az önkormányzat a lap szerint mindössze néhány műszaki infrastruktúra-fejlesztést és egy egymilliárd forint értékű bölcsődét kér a beruházótól, miközben a polgármester sorra zárta be az óvodákat. Az önkormányzat csak szemlélője az eseményeknek, a helyi civilek tüntetést szerveznek november 27-ére.