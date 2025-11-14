- Orbán: Az egyetlen miniszterelnök vagyok egész Európában, aki tud beszélni az orosz elnökkel
- Magyar Péter bejelentette: ekkor mutatják be a Tisza 106 jelöltjét
- Fegyir Sándor: Hetvennyolc magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Ez egy mutató
- Vitézy Dávid: a Barabás-féle új párt mögött Karácsonyék állnak
- „Legkésőbb áprilisban kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és ő hazudott” – egymásnak esett Karácsony és Vitézy
- Részeg volt a vasutas Gödön, át kellett szervezni a teljes vasúti közlekedést
- Szijjártó 49 milliárdos állami támogatást jelentett be annak a cégnek, amelyet főszponzorként mutatott be a Honvédnál
- Washingtonban vagy Kőbányán érezte magát komfortosabban Orbán?
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.14.
Szajki Bálint / 24.hu
