A nap legfontosabb hírei – 2025.11.14.

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 14. 21:10
Szajki Bálint / 24.hu

„Legkésőbb áprilisban kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és ő hazudott” – egymásnak esett Karácsony és Vitézy
Orbán: Természetesen perelünk az orosz gázvásárlás uniós tilalma miatt
Hatalmas változás az Otthon Startban: egy új vevőcsoportot emeltek be a kedvezményezettek közé
Tragédia: fogászati mélyaltatás közben halt meg egy 2 éves kislány Bukarestben
Úgy gondoltam, érdemes látniuk az embereknek, hogy „hol van az a kurva mentő”
