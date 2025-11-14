Részeg volt a vasutas Gödön, át kellett szervezni a teljes vasúti közlekedést

Zéró tolerancia! A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt.

– írja Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója egy korábbi hírre reagálva, ahol a Mávinform közölte, Gödön rosszul lett a forgalmi szolgálattevő, ezért 16 óráig nem közlekedtek a vonatok. A vasutas rosszulléte miatt az egész vonalon átszervezték a közlekedést. Most kiderültek a részletek is:

Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta. Értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából. Nagy erőkkel dolgozunk a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie. Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!

– írja Hegyi.