„Legkésőbb áprilisban kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és ő hazudott” – egymásnak esett Karácsony és Vitézy

Amikor tavaly Vitézy Dávid bejelentette, hogy indul a főpolgármester-választáson, akkor azt mondtam, hogy ő valójában a Fidesz jelöltje és Szentkirályi Alexandra vissza fog lépni a javára. Kellett néhány hónap, mire mindenki számára kiderült, hogy nekem volt igazam, és ő hazudott. Most Vitézy azzal vádol, hogy én állok Barabás Richárd és Cseh Katka pártalapítása mögött és az én országos politikába való visszatérésemet készíti elő. Ez természetesen nem igaz. És legkésőbb jövő áprilisban újra mindenki számára kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és megint ő hazudott

– írta közösségi oldalán Karácsony Gergely Vitézy Dávid vádjaira.

Megírtuk, hogy szerda délelőtt Cseh Katalin (Momentum) és Barabás Richárd (Párbeszéd) bejelentette, hogy a Humanisták névre keresztelt csoportosulás élén folytatják a politizálást és a jövő évi országgyűlési választáson is elindulnának.

Ezután Magyar Péter máris Karácsony Gergelyt vette célba, mondván, ő áll a szervezkedés mögött, majd ma Vitézy Dávid is a főpolgármesternek üzent. „A napnál világosabb, hogy az új Barabás-párt mögött Karácsony és a stábja áll” – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid, aki szerint ha valaki lemaradt volna: az új párt alapítója Karácsony szóvivője”, feltűnt már a korábbi kampányfőnöke és a volt helyettese is mások mellett, és Vitézy szerint ez nem túl bonyolult összefüggés. A frakcióvezető szerint amúgy „elhatárolódás sem volt, amit a Momentum rögtön megtett Csehvel szemben. Szóval nem tudom, kit akar ennyire hülyének nézni a főpolgármester”.

Erre reagált Karácsony, ugyanakkor a bejegyzése alatt máris megjelent Vitézy, aki azt írta:

Főpolgármester úr, Először is: azt állítottam, hogy minden szál hozzád vezet az új ellenzéki párt mögött. Ez pedig nehezen cáfolható. Mind a mai napig egy olyan fővárosi frakció tagja vagy, aminek a vezetője az új párt vezetője, Barabás – nem léptél ki, nem határolódtál el. A frakciód pénzügyi bizottsági tagja az új párt alapító elnöke. (Deschelák Károly). A frakciód titkára az új párt alapszabályának tanúja. A pénztárnokod törökbálinti lakcíme, aki a híres ládikába gyűjtött százmilliókat kezelte, is feltűnik a párt alapszabályában. És az ő közeli hozzátartozója a párt alelnöke. A volt kampányfőnököd és főpolgármester-helyettesed közreműködését már magad sem cáfoltad, amikor Magyar Péterrel keveredtél vitába tegnap erről. Szóval, szerintem kár hülyének nézni mindenkit.

Ezután azt írja Vitézy, hogy lehet, „hogy te most reménytelennek látod a helyzetet a saját újbóli indulásodra, ezt nem tisztem megítélni, és inkább csak előretoltad ezeket az arcokat, vagy valami más terved van – de azt egy percig nem hiszem el, hogy a szűk stábod, a mindeddig a percig a te részvételeddel működő frakció munkatársai és képviselőinek a pártalapításához semmi közöd.

Persze mondhatod ezt, de elég hamar ki fog derülni, hogy ismét nem mondasz igazat.” Hozzátette: és ez engem csak és kizárólag azért zavar, mert Budapest erőforrásait ismét az országos politikára használod, a 37 fős, évi 400 millió forint közpénzből fenntartott kommunikációs stáboddal együtt. És ennek Budapest látja kárát. Ha a Gubacsi híddal összesen foglalkoztál volna annyit, mint ezekkel a kavarásokkal, már előrébb lennénk. De látom, hogy a budapesti ügyek már nem vagy alig érdekelnek.”