drogdrogozáselőrehozott választáshorváth alexander
Belföld

Negatív drogtesztekkel készültek a jelöltek a hét végi választásra Józsefvárosban

Farkas Norbert / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 11. 09. 08:00
Farkas Norbert / 24.hu
A VIII. kerületi vasárnapi időközi választáson újrainduló Horváth Alexander azután mondott le képviselői mandátumáról, hogy előkerült egy videó, amin egy mellette lévő férfi fehér port készül felszívni. A Fidesz az állítólagos drogügyet a kampány legfontosabb témájává tette. A választáson az MSZP és a DK is a tavalyi ellenzéki győztes ellen indul, amivel a polgármester elvesztheti az eddigi mozgásterét.

Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Józsefváros 8-as számú választókerületében. A választást azért kellett kiírni, mert a Pikó András ellenzéki polgármester támogatásával most újrainduló Horváth Alexander júliusban lemondott a mandátumáról, miután előkerült egy videó, amivel a fiatal, tavaly még a DK támogatásával induló politikus droggyanúba keveredett.

Horváth Alexander Facebook

A Losonci negyedben már a 2024-es önkormányzati választáson is nagyon szoros eredmény született, ezúttal pedig Horváth nem csak az MSZP, de immáron a DK támogatását sem bírja, a két baloldali párt egyaránt mást támogat, ami könnyen lehet, hogy a másik esélyest, a fideszes Pálovics Emese Csillát juttatja majd a testületbe. A választás tétje, hogy

a VIII. kerületet 2019 óta vezető Pikónak az eredeti ellenzéki-civil összefogás széthullása után is megmarad-e a többsége, vagy ezentúl szocialista szavazatra is szüksége lesz a minősített többséget igénylő döntésekhez.

A 24 éves, civilben jégkorongozó és történelem szakos egyetemista Horváth Alexanderről nyáron került elő egy hang nélküli videó, amin egy szobában látható egy másik férfival, aki fehér porból csíkokat húz, majd készül felszívni azokat, miközben a politikus valamiről beszél. A Fidesz kerületi médiájához is eljutott a felvétel, amit a helyi kormánypárti politikusokkal együtt a kampány fő témájává tettek. Horváth a kezdetektől tagadta, hogy fogyasztott kábítószert, de nem sokkal később lemondott a mandátumáról, hogy újra megerősítést kérjen a választóktól. A polgármester szerint a szóban forgó videó összevágott, és évekkel korábban készült egy buliban az ellenzéki jelöltről.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Öngyilkosságra buzdított egy amerikai tinédzsert egy AI-chatbot
„Ez nem rólunk szól, hanem Szerbia összes szabadságszerető emberéről”
Orbán után a szíriai elnök érkezik a Fehér Házba
211 embert igazoltattak a rendőrök egy budapesti klubban, 16-an fogyasztottak kábítószert
Holtan találták meg a doktornőt, aki eltűnt a szegedi kórházból
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik