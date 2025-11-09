Negatív drogtesztekkel készültek a jelöltek a hét végi választásra Józsefvárosban

Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Józsefváros 8-as számú választókerületében. A választást azért kellett kiírni, mert a Pikó András ellenzéki polgármester támogatásával most újrainduló Horváth Alexander júliusban lemondott a mandátumáról, miután előkerült egy videó, amivel a fiatal, tavaly még a DK támogatásával induló politikus droggyanúba keveredett.

A Losonci negyedben már a 2024-es önkormányzati választáson is nagyon szoros eredmény született, ezúttal pedig Horváth nem csak az MSZP, de immáron a DK támogatását sem bírja, a két baloldali párt egyaránt mást támogat, ami könnyen lehet, hogy a másik esélyest, a fideszes Pálovics Emese Csillát juttatja majd a testületbe. A választás tétje, hogy

a VIII. kerületet 2019 óta vezető Pikónak az eredeti ellenzéki-civil összefogás széthullása után is megmarad-e a többsége, vagy ezentúl szocialista szavazatra is szüksége lesz a minősített többséget igénylő döntésekhez.

A 24 éves, civilben jégkorongozó és történelem szakos egyetemista Horváth Alexanderről nyáron került elő egy hang nélküli videó, amin egy szobában látható egy másik férfival, aki fehér porból csíkokat húz, majd készül felszívni azokat, miközben a politikus valamiről beszél. A Fidesz kerületi médiájához is eljutott a felvétel, amit a helyi kormánypárti politikusokkal együtt a kampány fő témájává tettek. Horváth a kezdetektől tagadta, hogy fogyasztott kábítószert, de nem sokkal később lemondott a mandátumáról, hogy újra megerősítést kérjen a választóktól. A polgármester szerint a szóban forgó videó összevágott, és évekkel korábban készült egy buliban az ellenzéki jelöltről.