Holtan találták meg a doktornőt, aki eltűnt a szegedi kórházból

Holtan találták meg a szekszárdi Balassa János Kórház fül-orr-gégész főorvosát Szegeden.

A 61 éves doktornő november 3-án gerincműtéten esett át a Szegedi Tudományegyetem kórházában, ahonnan a péntek hajnali órákban eltűnt.

A RTL Híradó arról számolt be, hogy kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a nő hajnali 5-kor kisétál az Idegsebészeti Klinika épületéből, ahol műtéte után lábadozott.

Ezután nyoma veszett, holttestére csak szombat délután találtak rá, a Szeged365 értesülése szerint a Patológiai Intézettel szembeni garázssor közelében.

A rendőrök és a mentők vizsgálják az esetet.