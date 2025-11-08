Erdő Péter bíboros fogadta Pető Attilát, a papi zaklatás áldozatát

Erdő Péter bíboros, prímás fogadta hivatalában Pető Attilát – adta hírül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A közlemény szerint

a találkozás során közös meggyőződésüket fejezték ki a gyermekvédelem, valamint a lelki sebek begyógyulásának és a bűnmegelőzésnek döntő fontosságáról. Hangsúlyozták, hogy az egyházi és társadalmi közösségekben egyaránt kiemelt szerepe van az érintett személyek iránti figyelemnek, együttérzésnek és segítő szeretetnek. Megállapították, hogy az egyházi gyermekvédelemben az utóbbi években jelentős fejlődés történt.

Pető Attila azt írta: „A találkozás számomra egy hosszú, fájdalmas út végén érkező pillanat, amely emlékeztet arra, hogy a sebek, bár mélyek, nem zárják el a kegyelem és a remény útját. Most valami új kezdődik: egy csendes, belső megújulás, ahol a kiengesztelődés és a párbeszéd tere nyílik meg. Ez az új kezdet nem a múlt feledése, hanem annak szeretetteljes elismerése, és a hit, az együttérzés és az emberi méltóság megtartó erejének feléledése. Ez a találkozás nem csupán közöttünk zajlott, üzenet minden áldozatnak: nem vagytok egyedül, a hangotok számít, van út a kiengesztelődéshez, a megbocsátáshoz és a lelki békéhez.”

Amint a 444.hu emlékeztet, Pető Attilát gyerekkorában hosszú ideig zaklatta egy pap, amit még tizenévesen jelzett az esztergomi érsekségen. De mivel nem tapasztalt támogató hozzáállást, nem vitte tovább az ügyet, a főegyházmegye pedig nem indított hivatalos vizsgálatot. Később újra próbálkozott, és az eljárás végül a pap, Szűcs Balázs kizárásával végződött, akinek addigra több áldozata jelentkezett.

A találkozón ott volt Erdő helyettese, Süllei László is, aki annak idején feljelentette az igazságát kereső férfit zaklatásért. Az érseki helynök ugyanakkor a tárgyaláson azt kérte, hogy mentsék fel Petőt, és elismerte, hogy követtek el hibákat az eljárásaik során. A bíróság 2023 februárjában másodfokon is kimondta, hogy Pető háborgatta az egyházi vezetőket, akiket főleg telefonon próbált elérni, hogy tájékoztassák az ügy állásáról, és ezért két rendbeli zaklatás miatt megrovásban részesítették.

Pető Attila az elmúlt időszakban gyermekvédelmi aktivistaként is dolgozik, egyházi elöljárókkal együtt a Gyerekasztal Munkacsoportban is.