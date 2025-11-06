Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 6., csütörtök
Friss hírek
- Orbán Balázs levezette, miben van igaza, és miben téved Pottyondy Edina a Bosszúállók kapcsán.
- Képeken Magyar Péter választások előtti utolsó országjárásának első állomása.
- Új tevékenységi körök a Fidesz korábbi digitális igazgatójának milliárdos cégében.
- Mandátumkalkulátort fejlesztett a 2026-os választásokra a 21 Kutatóközpont. A Fidesz még úgy is szerezhet abszolút többséget, hogy 1-2 százalékpontos Tisza-fölény lesz listán.
- Putyin belengette a nukleáris fegyverkísérletek újraindítását. Donald Trump múlt heti, hasonló bejelentésére reagált az orosz elnök.
- Durva pofon volt Trumpnak ez a választás, és a legnagyobbat nem is New York-ban kapta.
- A szövetségi leállás miatt nem kapnak fizetést az amerikai légiirányítók, napi 4500 járatot törölnek. Az Egyesült Államok légiforgalmának tíz százalékos csökkentéséről döntöttek.
- Nyakon szúrta élettársát egy férfi a nyílt utcán Budapesten a Népszínház utcában.
- Sírlottóval dönthetik el Párizsban, ki temetkezhessen Edith Piaf vagy Oscar Wilde szomszédjába.
- Ez a fejlesztés örökre megváltoztathatja a kézilabdát. A tervek szerint a játékvezetők fejkamerákat fognak viselni a januári férfi Eb-n.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- November 6-tól változik a ceglédi fővonal menetrendje. Részletek.
BKK
- Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között csütörtökön 21 órától üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Csak helyenként képződhet gomolyfelhő, de csapadék nem lesz.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 15 fok között várható.
- Késő este 0, 8 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Lénárd
Deviza középárfolyam:
- EUR 387,63
- USD 337,51
- CHF 416,37
- GBP 440,11
+1
Kapcsolódó
Kong az ürességtől az 5 milliárdos Sámándob: a 24 milliós rezsijét sem tudná kitermelni Karcag turisztikai csodája
Jegybevétel nulla, ha vannak programok, azok nyugdíjasbálok, Rummikub-versenyek és esküvők.