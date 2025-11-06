reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 06. 06:58
2025. november 6., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • November 6-tól változik a ceglédi fővonal menetrendje. Részletek.

BKK

  • Az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között csütörtökön 21 órától üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Csak helyenként képződhet gomolyfelhő, de csapadék nem lesz.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 15 fok között várható.
  • Késő este 0, 8 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Lénárd

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 387,63
  • USD 337,51
  • CHF 416,37
  • GBP 440,11

 

+1

