Nyakon szúrta élettársát egy férfit a nyílt utcán Budapesten

A Blikk információi szerint szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt egy férfi nyakon szúrt egy nőt, aki a párja volt, majd elmenekült.

A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek.

A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott,