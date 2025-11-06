Nyakon szúrta élettársát egy férfit a nyílt utcán Budapesten

A Blikk információi szerint szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt egy férfi nyakon szúrt egy nőt, aki a párja volt, majd elmenekült.
A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek.
A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott,
2025. november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van.