Új tevékenységi körök a Fidesz korábbi digitális igazgatójának milliárdos cégében

Új tevékenységi köröket vett fel Dukász Magornak, a Fidesz korábbi digitális igazgatójának cége.

A Hvg.hu szerint a Digitális Szuverenitás Központ Kft. eddig bejegyzett fő tevékenysége a film-, videó- és tévéműsor-készítés volt, amit elsősorban pr- és reklámtevékenységek egészítettek ki. Most viszont bejegyezték a számítógépes programozást, a számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az egyéb információs szolgáltatásokat.

A lap szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a Digitális Polgári Körök egyik kitalálójának számító Dukász legalább részben a saját kezébe akarja venni az adatbázisok gyártását, amelyek a választási kampányban tudnak hasznosak lenni.

Pénz van rá, hiszen tavaly például a 3 milliárd forintos árbevételéből 820 millió forint profitot termelt a cég, amit Dukász érintetlenül benne hagyott a vállalkozásban. Az üzletember magánérdekeltsége szinte egybefolyik a másik propagandaközponttal, a Megafont működtető céghálóval, sőt a közös óbudai főhadiszállásukon – ahogyan azt korábban a Lakmusz tényfeltáró csapata megírta – a kormány tagjai, például személyesen Orbán Viktor miniszterelnök is megfordult már, igaz, lehet, hogy pártelnöki minőségében.

A 39 éves párttanácsadó ott volt a Harcosok Klubjának második edzőtáborában is, ahol közvetlenül Orbán előtt beszélt. A Telex által megszerzett hangfelvételek szerint számadatokkal bizonygatta a harcosoknak, hogy megéri a közösségi médiában posztolni. Dukász azt is darabra pontosan tudta, hány bejegyzés és interakció született az úgynevezett Tisza-adóról az Indexen megjelent első cikk óta; magyarázata szerint ezeknek az interakcióknak köszönhető, hogy a téma ilyen sokáig napirenden maradt.