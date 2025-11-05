Orbán Balázs levezette, miben van igaza, és miben téved Pottyondy Edina a Bosszúállók kapcsán

Élénk vita alakult ki Orbán Balázs és Pottyondy Edina között a Bosszúállókról és az ukrajnai háborúról.

Az ügy úgy indult, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter a TikTokján Bosszúállókká változtatta a magyar kormány tagjait a közelgő washingtoni látogatás apropóján, amire reagálva Pottyondy Edina YouTuber, humorista egy videóban kifejtette, miért nincs összhangban a szuperhősök személyisége a fideszes politikusainak karakterével. Orbán Balázs ezután védelmébe vette a szuperhősös videót, és egyúttal háborúpártinak titulálta Pottyondyt, majd válaszul Pottyondy jelezte, hogy nem sérelmezi, hogy mesehősökként szerepeltek a politikusok a szóban forgó videóban, csak szerinte találóbb karaktereket is kereshettek volna hozzá, valamint közölte, hogy a kormány tagjai orosz csicskák.

A dolog ezzel úgy tűnt, el is van rendezve, de a miniszterelnök politikai igazgatója újabb, részletes írást szentelt a szuperhős-vitának, és levezette, miben van igaza, és miben téved Amerikai Kapitány és Orbán Viktor, valamint a Bosszúállók és a magyar kormány vonatkozásában Pottyondy.

Abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja. Nem is lenne érdemes tagadni, hogy ez nagyon is érthető párhuzam a magyar miniszterelnökkel, aki a modern magyar politikatörténet legnagyobb küzdője: nála a meccs addig tart, amíg a magyarok meg nem nyerik azt. A párhuzam eddig teljesen jogos

– írta Orbán Balázs, majd rátért a negatívumokra:

A filmekben a Bosszúállók nagy igazságérzete és küldetéstudata miatt tragédiák sorozata következik be. A nagy küzdelmek során kórházak, városok, sőt egész országrészek pusztulnak el. Nem véletlen, hogy több Bosszúálló – köztük Tony Stark – arra a következtetésre jut, hogy korlátozni kell, és a nemzetközi rendbe, egyfajta biztonsági architektúrába kell építeni a hősök világjobbító tevékenységét. Mert nem elegendő a jó szándék – az eredmény is számít. Ha valaminek az ára elfogadhatatlan mértékű emberi szenvedés, akkor az nem győzelem. Az igazságérzet önmagában nem elég, ha azzal mérhetetlen fájdalmat okozunk másoknak.

Orbán Balázs szerint ugyanez a helyzet Ukrajnával:

A világ progresszív liberálisaiban – és azok magyarországi képviselőiben –, hogy hajlandók lennének feláldozni minden ukrán embert azért, hogy a saját igazságaiknak érvényt szerezzenek, miközben kockára tennék az európai kontinens és benne Magyarország jövőjét is. A magyar jobboldal és a világ békepárti hálózatai ezzel szemben azt mondják: azonnal véget kell vetni a harcoknak, mert az ár, amit az emberiség fizet, túl nagy, és nem igazolja a liberális célokat. Ezért vádol bennünket azzal, hogy az agresszor oldalán állunk.

Elmondta azt is, hogyha a harcoló felek nem kommunikálnak egymással, nem lesz béke, de Pottyondyt ez aligha zavarja, hiszen ő nem békét akar, hanem „az igazságot háborúját”.