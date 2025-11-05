Mandátumkalkulátort fejlesztett a 2026-os választásokra a 21 Kutatóközpont

Elkészítette a mandátumkalkulátorát a 2026-os parlamenti választásokra a 21 Kutatóközpont. Az eszköz úgy működik, hogy a felhasználó beírja az országos listás szavazatarányokat, a modell pedig ez alapján kiosztja a mandátumokat a bejutó pártoknak.

Az intézet a közleményében kiemeli, hogy a billegő választókerületekben a győztes kimenetele nagyon kevésen múlhat, de a kalkulátor célja a tendenciák, összefüggések érzékeltetése, és nem az, hogy tűpontos legyen.

A 21 Kutató közleményében általánosságban az alábbi tanulságokat sorolta fel:

A választási rendszer nemcsak a győztest, hanem kifejezetten a Fideszt is jutalmazza. Ez azt eredményezi, hogy a Fidesz könnyebben – kisebb különbséggel – tud kétharmadot elérni, mint a Tisza, és olyan forgatókönyv is könnyen elképzelhető, hogy a Tisza több szavazatot kap, de mégis a Fideszé lesz a mandátumtöbbség

Ha a Mi Hazánk bejut, akkor a Tiszának nagyságrendileg 5 százalékpontos fölény kell a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséghez, és kb 3,5 százalék a relatív többséghez. A Fidesz még úgy is szerezhet abszolút többséget, hogy 1-2 százalékpontos Tisza-fölény lesz listán.

A Tisza kétharmadához 16-18 százalékpontos listás Tisza-fölény lenne szükséges, a Fideszéhez 12-14 százalékpontos Fidesz-fölény.

A legtöbb választókerület, ami a Tisza minimális abszolút többsége esetén billeg, az Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében van.

A kalkulátor ide kattintva próbálható ki, ha pedig közvélemény-kutatási adatsorokat keres ahhoz, hogy választási szcenáriókat szimuláljon le, az alábbi cikkünk lehet a segítségére.