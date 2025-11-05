Putyin belengette a nukleáris fegyverkísérletek újraindítását

Vlagyimir Putyin orosz államfő szerdán utasította a legmagasabb rangú beosztottjait, hogy nyújtsanak be terveket a nukleáris kísérletek esetleges újraindítására vonatkozóan – írja az NBC News.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be az atomfegyver-kísérletek azonnali újrakezdését más országok tesztprogramjaira hivatkozva, ami azért volt meglepő, mert harminc éve nem folytatnak ilyeneket.

Vlagyimir Putyin szerdán Moszkvában a Biztonsági Tanács televízióban közvetített ülésén azt mondta: figyelmezteti az Egyesült Államokat és másokat, hogy ha „ilyen teszteket hajtanak végre, Oroszországnak is meg kell tennie a megfelelő megtorló intézkedéseket”. Ezért – tette hozzá – utasította a a külügyminisztériumot és a védelmi minisztériumot: „tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy további információkat gyűjtsenek erről a kérdésről, elemezzék azokat a Biztonsági Tanácsban, és összehangolt javaslatokat nyújtsanak be az atomfegyver-kísérletek esetleges megkezdésének előkészületeiről.”

Andrej Beluszov orosz védelmi miniszter szorgalmazta, hogy a kormány „azonnal kezdje meg a teljes körű nukleáris tesztelés előkészületeit”, mondván

Megfelelő választ kell adnunk Washington lépéseire.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök úgy fogalmazott: „Ha most nem teszünk megfelelő intézkedéseket, elszalasztjuk a lehetőséget, hogy azonnal reagáljunk az Egyesült Államok akcióira, mivel a nukleáris tesztek előkészítése – azok típusától függően – hónapokig, évekig tarthat”.

Alekszandr Darcsiev washingtoni orosz nagykövet táviratot küldött az amerikai illetékeseknek, hogy „tisztázzák Donald Trump amerikai elnök ellentmondásos kijelentéseit” – közölte Szergej Nariskin, az orosz külügyi hírszerző szolgálat vezetője a tanácskozáson.

Az Egyesült Államok 1992 óta nem hajtott végre nukleáris fegyverkísérletet, Kína és Franciaország utoljára 1996-ban, a Szovjetunió pedig 1990-ben.

Trump utasítását széles körben bírálták atomtudósok és atomsorompó-szakértők, akik szerint Washingtonnak nem sok haszna van az éles gyakorlatokból, amelyek valószínűleg csak felbátorítanák Moszkvát és Pekinget.

Putyin azonban gyakran elővette a nukleáris kártyát Ukrajna 2022 februári megtámadása óta, és figyelmeztette a nyugati országokat, hogy ne avatkozzanak be a konfliktusba, és utalgatott arra, hogy nem félne használni Oroszország nukleáris fegyverarzenálját, ha arra kerülne a sor.

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Az Egyesült Államok és Oroszország között kötött New START nukleáris leszerelési megállapodás érvényessége 2026 februárjában lejár, és jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításáról. A Kreml nyilatkozata szerint a megállapodás újbóli megkötése nem reális. Az atomfegyverek számát tekintve az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) adatai szerint Oroszország birtokolja a legtöbb nukleáris robbanófejet (több mint 5500-at), míg az Egyesült Államok 5044-et. A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) szerint kilenc állam rendelkezik atomfegyverrel: az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael.