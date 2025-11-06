kézilabdafejlesztésrefcam-technológiafejkamera
Ez a fejlesztés örökre megváltoztathatja a kézilabdát

2025. 11. 06. 03:33
Forradalmi újítást tesztelt ismét a kézilabda: az idei klubvilágbajnokság próbája után a januári férfi Európa-bajnokságon is alkalmazni fogják a RefCam-technológiát, azaz a játékvezetők fejére szerelt miniatűr kamerát, amely lehetővé teszi az élő közvetítést a bírók szemszögéből.

A német Riedel Communications cég által és két futballbíró, Patrick Kessel és Nicolas Winter segítségével kifejlesztett rendszert a dániai Herningben, az Eb utolsó két napján az elődöntőkön, illetve az érmekről döntő meccseken során használják majd, így a nézők egyedi és dinamikus képet kaphatnak a játékról valós időben.

A RefCam minden eddiginél közelebb hozza a szurkolókat a kézilabdához

– mondta Martin Hausleitner, az EHF főtitkára, hangsúlyozva, hogy ez a szövetség stratégiájának része, amely a modern technológiák bevezetését és a nézői élmény javítását célozza.

 

A mindössze 150 gramm súlyú kamera könnyű és stabil, és nem zavarja a játékvezetők mozgását vagy kommunikációját. Az élő közvetítések mellett a felvételeket oktatási és elemzési célokra is felhasználják majd.

A 2026-os férfi Európa-bajnokságot január 15. és február 1. között rendezik Dániában, Svédországban és Norvégiában, a záró hétvégére a herningi Jyske Bank Boxenben kerül sor.

