Ez a fejlesztés örökre megváltoztathatja a kézilabdát

A német Riedel Communications cég által és két futballbíró, Patrick Kessel és Nicolas Winter segítségével kifejlesztett rendszert a dániai Herningben, az Eb utolsó két napján az elődöntőkön, illetve az érmekről döntő meccseken során használják majd, így a nézők egyedi és dinamikus képet kaphatnak a játékról valós időben.

A RefCam minden eddiginél közelebb hozza a szurkolókat a kézilabdához

– mondta Martin Hausleitner, az EHF főtitkára, hangsúlyozva, hogy ez a szövetség stratégiájának része, amely a modern technológiák bevezetését és a nézői élmény javítását célozza.

A mindössze 150 gramm súlyú kamera könnyű és stabil, és nem zavarja a játékvezetők mozgását vagy kommunikációját. Az élő közvetítések mellett a felvételeket oktatási és elemzési célokra is felhasználják majd.

A 2026-os férfi Európa-bajnokságot január 15. és február 1. között rendezik Dániában, Svédországban és Norvégiában, a záró hétvégére a herningi Jyske Bank Boxenben kerül sor.