- Kimondta a Kúria: jogtalan a fővárostól követelt szolidaritási hozzájárulás
- Izlandon le kellett szállnia Orbán Viktorék Washingtonba tartó gépének
- 444: Olasz étteremben vacsorázik szűk körben és Bolsonaro fiával is tárgyal Orbán Washingtonban
- Nyolc év börtönre ítélték a Simonka-ügy volt ügyészét
- Hilarion-ügy: egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik a ministránsfiú mellé az ágyba
- „Egyetlen vizsgálat 39 ezer 800 forintba kerül” – visszalőnek Pintér Sándorék, szerintük képmutató Magyar Péter egészségpolitikusa
- Kong az ürességtől az 5 milliárdos Sámándob: a 24 milliós rezsijét sem tudná kitermelni Karcag turisztikai csodája
- „A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet” – megszüntetik a Szabad Európát
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.06.
