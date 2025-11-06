orbán viktorrepülőkúriakarácsony gergely
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.11.06.

24.hu
2025. 11. 06. 20:13
  • Kimondta a Kúria: jogtalan a fővárostól követelt szolidaritási hozzájárulás
  • Izlandon le kellett szállnia Orbán Viktorék Washingtonba tartó gépének
  • 444: Olasz étteremben vacsorázik szűk körben és Bolsonaro fiával is tárgyal Orbán Washingtonban
  • Nyolc év börtönre ítélték a Simonka-ügy volt ügyészét
  • Hilarion-ügy: egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik a ministránsfiú mellé az ágyba
  • „Egyetlen vizsgálat 39 ezer 800 forintba kerül” – visszalőnek Pintér Sándorék, szerintük képmutató Magyar Péter egészségpolitikusa
  • Kong az ürességtől az 5 milliárdos Sámándob: a 24 milliós rezsijét sem tudná kitermelni Karcag turisztikai csodája
  • „A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet” – megszüntetik a Szabad Európát

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Két év felfüggesztett börtönt kértek Iványi Gáborra, és a megvádolt ellenzéki politikusoknak sem kell börtönbe menniük
Holtan találták meg az otthonából éjjel eltűnt dombóvári férfit
Nyolc év börtönre ítélték a Simonka-ügy volt ügyészét
Figyelmeztette a Katalóniában tartózkodó magyarokat a Konzuli Szolgálat
Závecz: A Tisza Párt egyértelmű fölényben van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik