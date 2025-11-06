Belföld

Nyolc év börtönre ítélték a Simonka-ügy volt ügyészét

2025. 11. 06. 12:08
Szabó Eszter 63,5 millió forint kenőpénzt fogadott el, de nem a Simonka-üggyel összefüggően.

Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt ügyészét, aki – mások mellett – a Simonka György volt országgyűlési képviselő és társai ellen indult bűnügy nyomozásában is fontos szerepet töltött be.

Szabó Esztert nem a Fidesz volt politikusa ellen zajló eljárással összefüggésben vádolták meg, hanem azzal, hogy más büntetőeljárásokban ügyészként kenőpénzért cserébe, a hivatali helyzetével visszaélve információkat szolgáltatott különböző személyeknek, köztük a szóban forgó bűnügy harmad- és negyedrendű vádlottjának.

A volt ügyészt a nyolcéves börtönbüntetés mellett tíz évre eltiltották a közügyektől, és végleges hatállyal eltiltották a jogi hivatástól.

Györkös Zoltán bíró a csütörtökön megtartott tárgyaláson úgy indokolt, egy forrásból fakadó bűncselekménysorozatról van szó, és halmazati büntetést szabott ki, így Szabó esetében kettőtől 12 évig terjedő szabadságvesztés jöhetett szóba, ennek a középmértékét hét évben határozta meg, és ettől fölfelé tért el. Mint mondta, súlyosító körülmény volt, hogy Szabó közbizalmi pozícióból követte el a bűncselekményt, és folytatólagosan.

Rendkívül rosszul néz ki, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze korrupciós bűncselekményt követ el

