hilarion metropolitageorge suzukidenik n
Nagyvilág

Hilarion-ügy: egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik a ministránsfiú mellé az ágyba

facebook - panyi szabolcs
admin Spirk József
2025. 11. 06. 11:44
facebook - panyi szabolcs

A Budapestről szexuális visszaélési botránya miatt elküldött és lefokozott és Csehországba helyezett Hilarion metropolita volt ministránsfiúja, George Suzuki korábban azt állította, a metropolita magyarországi megbízatása alatt annyira jóban volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, hogy havonta egyszer találkoztak egymással.

Suzuki most újabb részleteket árult el Hilarion életmódjáról a cseh Denik N lapnak adott interjújában. Az interjúhoz eddig nem látott fotókat és videókat is mellékeltek.

A interjú szerint George Suzukit azért körözi a rendőrség, mert egy olyan értékes karórát vitt magával menekülése közben, amit a metropolita állítólag Orbán Viktornak akart ajándékozni.

Suzuki átadott a lapnak egy fotót a metropolita magyarországi, vácdukai kastélyáról, mely egy cápás dekorációval ellátott medence látható, illetve egy rövid videót, mely azt mutatja, ahogy az alsónadrágos Hilarion bemegy Suzuki szobájába, majd bemászik mellé az ágyba, és szorosan hozzásimul.

Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van

– állítja Suzuki.

Az interjú arra is kitér, hogy a metropolita személyesen ismerte Orbán Viktort, és orosz oligarcháktól nagyösszegű adományokat gyűjtött „lelki központ” építésére, amely valójában a saját, vácrátóti luxusvillája volt, úszómedencével és borospincével.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyarországon tartózkodik a volt lengyel igazságügyi miniszter, miközben Varsóban megy a harc a letartóztatása körül
Életfogytiglant kapott a német ápoló, aki 10 betegével végzett, hogy kevesebb munkája legyen
Börtönt kapott az SOS Gyermekfalvak egyik volt munkatársa, mert szexuális visszaéléseket követett el két fiú sérelmére
Durva pofon volt Trumpnak ez a választás, és a legnagyobbat nem is New Yorkban kapta
„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik