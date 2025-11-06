„Egyetlen vizsgálat 39 ezer 800 forintba kerül” – visszalőnek Pintér Sándorék, szerintük képmutató Magyar Péter egészségpolitikusa

Ez elsőre logikusnak tűnhet, de valójában nagyon rossz irány – vélekedett Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor kedden arról beszélt: „ha a beteg lefoglal egy időpontot, kötelessége megjelenni – miért ne lehetne szankcionálni, aki feltartja a rendelést?”

Nem azért, mert ne lenne gond a meg nem jelenéssel, hanem mert a probléma általában nem a betegek fegyelmezetlenségéből fakad, hanem a rendszer elégtelen működéséből

– szögezte le a Tisza Párt szakpolitikusa, akit nemrég úgy mutatott be Magyar Péter, hogy ő lenne a leendő Tisza-kormány egészségügyi minisztere.

Erre írja most a Belügyminisztérium közleményében, hogy Hegedűs szerint „nagyon rossz irány a beteg szankcionálása, amennyiben nem jelenik meg az előre lefoglalt időpontban az orvosi vizsgálaton. Nos, Hegedűs doktor magánrendelést is folytat, amiért fizetni kell – nem is keveset, egyetlen vizsgálat 39 800.- forintba kerül -, többnyire előre, akkor, amikor a beteg időpontot foglal. Annak a betegének, aki a lefoglalt időpontot megelőző 72 órán belül nem mondja le vagy nem módosítja az időpontot, illetve öt percnél többet késik a vizsgálatról, nem fizetik vissza a vizsgálat díját vagy ha nem előre fizetett, kötbérként kiszámlázzák, és behajtják. A késés igazolása, az elháríthatatlan akadály bizonyítása nem lehetséges. Baráti. Betegbaráti.”

Hozzáteszik: amúgy „a kiváló ortopéd sebész azt kritizálja, ami az állami járóbetegellátásban nincs, és nem is lesz. Mert ott a beteg az első!”