Izlandon le kellett szállnia Orbán Viktorék Washingtonba tartó gépének

Orbán Viktor és delegációja csütörtökön 8 óra 34 perckor szállt fel a Wizz Air gépével a Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtérről, de kellett egy kitérőt tenniük, írja a Világgazdaság.

A lap információi szerint 11 óra 36 perc körül máris landolt a kormányfő és csapata az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.

Úgy tudják, erre a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó biztonsági előírások miatt volt szükség.

Azt írják, az utasszállító repülőgépek biztonságát szigorú nemzetközi előírások garantálják – különösen a két hajtóműves típusok esetében. Ezekre vonatkoznak az úgynevezett ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy repülőgép milyen messze repülhet a legközelebbi, biztonságos kitérő repülőtértől. Alapértelmezés szerint egy két hajtóműves gépnek 60 percen belül el kell tudnia érni egy leszállóhelyet, ha az egyik hajtómű meghibásodik.

Azonban a technológia fejlődésével, valamint a repülőgépek és a légitársaságok szigorú biztonsági rendszereinek köszönhetően már számos típus ETOPS-120, 180, sőt 240 perces engedéllyel is repülhet. Ez azt jelenti, hogy akár négyórányi repülésre is eltávolodhatnak a legközelebbi repülőtértől, például hosszú óceáni útvonalak során.

