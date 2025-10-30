bűnügyszögektéglaközlekedésbiztonság
Téglákba fúrt, tenyér nagyságú szögeket tett ki az útra

2025. 10. 30. 14:52
Az Egri Járási Ügyészség közvetítői eljárás céljából felfüggesztette a büntetőeljárást azzal a hevesi férfival szemben, aki tenyér nagyságú szögeket tett ki tavaly év végén az útra Egernél.

A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi több nagyméretű szöget szórt ki a saját használatú útra tavaly december és idén január között egy Eger közeli településen. A szögek egy részét téglákba fúrta, s többet a földbe állított.

A szögek miatt a rendszeresen úton közlekedő sofőr teherautója, terepjárója és utánfutója is defektes lett. Ezek miatt összesen kilenc gumiabroncsot kellett cserélni vagy javítani. A rongálással okozott kár 70 ezer forint.  A cselekmény alkalmas volt arra, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztesse.

Az ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben. A vádhatóság abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.

