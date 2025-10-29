a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 29.

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 10. 29. 21:16
Adrián Zoltán / 24.hu

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Gyertyagyújtással emlékeztek a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyulára és családjára

„Orális szexre kényszerítették a gyerekeket” – Szőlő utcai dolgozókkal készített interjúkat Dobrev Klára

Nem támogatta a Sziget megmentéséről szóló előterjesztést a fővárosi közgyűlés, veszélyben a jövő évi fesztivál

Etnikai feszültség Szlovéniában, miután egy roma férfi agyonvert egy ismert vállalkozót, aki a gyerekét védte

Trump új szankciói világossá tették: végig hamis volt a magyar kormány külpolitikai alapállítása

Frei Tamás: Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?

Így árusították ki a Hegyvidék ékköveit a Pokorni-korszakban, milliárdokban mérhető az ingatlanok olcsósítása

Már nem a milliárdosok kiváltsága a kenyai szafarizás, a lezuhant gép pedig nem a kisrepülés Porschéja
„A nap felkelt, a Fidesz hazudik” – így reagált a Tisza arra, hogy Németh Balázs szerint azért rúgtak ki egy aktivistát, mert aláírta a kormány petícióját
Torna-vb-botrány: „Addig fognak ütni, amíg el nem csúfítanak”
Megfojtotta a mostohaapját, miután fotókat talált nála takarítás közben
