Közélet
Gyertyagyújtással emlékeztek a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyulára és családjára
Adrián Zoltán / 24.hu
Adrián Zoltán / 24.hu
Gyertyagyújtással emlékeztek a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyulára és családjára
Gyertyagyújtással emlékeztek szerdán a Vasas székházánál Süllős Gyulára, a klub ökölvívó szakosztályának vezetőjére, aki kedden egy repülőgépbalesetben vesztette életét Kenyában. A repülőgépen összesen 11 ember tartózkodott, köztük nyolc magyar állampolgár, lapértesülések szerint Süllős családtagjai, illetve a bébiszitterük. A balesetet senki sem élte túl, a magyar áldozatok között két gyerek is volt. A Vasas szerdai közleményében azt írta: „Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!