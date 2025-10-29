Kultúra

Frei Tamás: Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?

2025. 10. 29. 10:58
Frei Tamás: Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?

Ha nem történik valami csoda, négy év múlva már semmit sem kell tennie az ellenzéknek, akkor is megbukik az Orbán-rezsim – mondja Frei Tamás, akinek új, Kobalt című politikai thrillerében saját nevén szerepel Donald Trump, Hszi Csin-ping és Orbán Viktor is. Utóbbi az egymásnak feszülő nagyhatalmak között próbál lavírozni, miközben az afrikai oroszlánvadászatra járó magyar oligarchákat is terelgetnie kell. De vajon áldás vagy átok Magyarországnak, hogy Orbán felkerült a világpolitikai térképre? Tényleg elkerülhetetlen a Nyugat hanyatlása? Honnan tudja egy író, milyen szőnyegek díszítik a miniszterelnök könyvtárszobáját, ha sosem járt még ott? Ezeket a kérdéseket is feltettük nagyinterjúnkban, amiből az is kiderül, hogyan szokott le Frei Tamás az állandó bosszankodásról, illetve kivel készítene interjút, ha egyetlen embert választhatna az emberiség történelméből.

„Lehet, hogy ez a korommal jár, de én megrettenve nézem, merre tart a világ. Mindig a gyerekeimre gondolok, hogy Úristen, mi vár rájuk…” – mondtad a legutóbbi interjúnkban.

Mikor volt ez?

2019 novemberében, vagyis még előttünk álltak olyan apróságok, mint egy világjárvány, a Capitolium ostroma, az ukrajnai invázió, október 7. és a nyomában járó gázai háború, vagy épp a mesterséges intelligencia okozta pánik.

Azt akarod ezzel mondani, hogy igazam lett?

Inkább arra vagyok kíváncsi, hogyha a „boldog békeidőkben” így aggódtál a világ állapota miatt, akkor ma már szóhoz sem jutsz a rettenettől?

Ezt nem mondanám. Egyrészt az ilyen világfolyamatok nem feltétlenül hatolnak be durván és intenzíven a mindennapjainkba, bár a Covid erre némileg rácáfolt. Ha pedig igaz az a tézis, miszerint a nyugati civilizációnak leáldozóban van, akkor sok eseményt el tudunk helyezni ebben a keretben.

Marjai János / 24.hu Frei Tamás 2019-ben.

Szerinted leáldozóban van?

Alapvetően igen, és gyorsan hozzátenném, hogy ennek a Nyugatnak mi is a része vagyunk.

Tehát nem úgy megy, hogy valahol ott, tőlünk nyugatabbra hanyatlik minden, amíg mi itt, Magyarországon hasítunk. Sőt, a mi hanyatlásunk szerintem előrébb is tart, mert a periférián vagyunk.

Nagy kedvencem Spengler, akinek A Nyugat alkonya a legismertebb műve, de a többi könyvét is érdeklődve olvasom mostanában. A spengleri logika arról szól, hogy a kultúráknak és a civilizációknak van egy életgörbéjük, ami újra és újra hasonló fázisokon megy keresztül a felemelkedésről a hanyatlásig. Az egyiptomi, a kínai és az antik világ történetét tanulmányozva igyekezett megsejteni, hogy vajon a görbe melyik pontján tartunk. Mi a görög-római kultúrkörben vagyunk igazán tájékozottak, mert a magyar iskolákban ezt tanítják legrészletesebben. Spenglert olvasva nekem is el kellett merülnöm például III. Thutmózisz uralkodásában, hogy jobban értsem a párhuzamokat: mikor jelentek meg az egyiptomi középbirodalomban azok az erőemberek, akiket mi római mintára caesaroknak neveznénk. Miként kezdték el lebontani – anakronisztikus fogalommal élve – a fékeket és ellensúlyokat, azt a kicsit demokratikusabb berendezkedését Egyiptomnak, hogy egy ember kezében összpontosulhasson minden hatalom? Hogyan fordult mindez imperializmusba, és mely pontokon bukkant fel a tömeg a történelem színpadán, mint társadalomformáló erő? A hat évvel ezelőtti mondataimat tehát árnyalnám annyiban, hogy ma már világosabban érzékeljük ezt az ívet.

A tömeg erejét?

Az első két társadalmi rend a papság és a nemesség volt, ehhez csatlakozott harmadikként a polgárság, majd megjelent a negyedik rend is: ezt hívja Spengler a tömegnek. Az eltömegesedés jeleire az előző században is sokan felfigyeltek Ortegától Máraiig – utóbbi például a történelem salakos üledékének nevezi azt a hömpölygő tömeget, ami már az antik Rómában is kenyeret és cirkuszt követelt. Épp Rómában jártam nemrég, és csak hüledeztem azon, hogy Nérótól egészen Caracalláig mindennaposak voltak azok a cirkuszi játékok, amikor törpék ölték egymást a Colosseumban. Nagyon szerette a közönség, szórakoztatónak és viccesnek találta.

Nincs új a nap alatt. 

Nincs bizony, eszembe is jutott egyből a TikTok és társai, amik végtelen mennyiségben látnak el minket efféle „gladiátorjátékokkal”. Szerintem minden civilizációban elérkezik az a pont, amikor az erőpolitikusok elkezdenek a tömeg kedvére tenni, és az ő vágyaikat szolgálják ki. Nevezhetjük ezt ma populizmusnak, de a lényege ugyanaz a különböző korokban. Ha mindig az történik, amit a tömeg akar, akkor egy nagyon furcsa világban köthetünk ki. Most szerintem itt tartunk.

Kissé elitista megközelítés, de a civilizációs sorskérdések magasából ereszkedjünk vissza most Frei Tamás szorongásaihoz. Az eredeti kérdésem ugyanis erre irányult: mennyire nyomaszt a világ állapota?

