Etnikai feszültség Szlovéniában, miután egy roma férfi agyonvert egy ismert vállalkozót, aki a gyerekét védte

Lemondott a szlovén igazságügyi miniszter, Andreja Katic és a belügyi tárcát vezető kollégája, áll, miután az ország délkeleti régiójának központjában, Novo Mestóban egy 21 éves fiatalember halálra vert egy férfit. Az áldozat a 48 éves Ales (Aco) Sutar egy helyi szórakozóhely, a LokalPatriot bárnál igyekezett segíteni fiának, aki belekeveredett egy verekedésbe.

A gyilkosság az etnikai feszültségeket is kiélezte Délkelet-Szlovéniában, a feltételezett elkövető ugyanis roma származású. A szombati végzetes konfliktus előtt Sutar fia hívta fel az apját, mert állítólag egy csoport roma verte őt a szórakozóhelyen. Sutar ismert vendéglős volt a városban, pincérként is dolgozott, de DJ-ként is fellépett.

Novo Mesto roma ügyekkel foglalkozó városi tanácsosa, Dusko Smajek részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és elítélte a bűncselekményt, amelynek hátterében szerinte egy közeli településről, Sentjernejből származó fiatal romák egy csoportja áll. Smajek azt mondta, hogy a rendőrségnek péntek éjjel, azaz már órákkal korábban őrizetbe kellett volna vennie ezeket a fiatalokat, és akkor megelőzhető lett volna a szombat hajnali tragédia.

A rendőrséget péntekről szombatra virradóra összesen háromszor riasztották a LokalPatriot klubba, s a harmadik eset bizonyult végzetesnek. A rendőrség szerint mindazonáltal nincs összefüggés a három eset között.