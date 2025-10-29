bűnözéscigányoketnikai feszültséggyilkosság
Etnikai feszültség Szlovéniában, miután egy roma férfi agyonvert egy ismert vállalkozót, aki a gyerekét védte

Jure Makovec / AFP
Demonstráció 2025. október 28-án Novo Mesto városában.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 10. 29. 18:06
Két miniszter is lemondott az elmúlt napokban Szlovéniában, miután Novo Mesto városában agyonvertek egy 48 éves férfit, aki a megtámadott fia segítségére érkezett egy helyi bárba. A gyilkosság kiélezte az etnikai feszültséget az ország délkeleti részében. A jobboldali ellenzék már a balliberális miniszterelnök, Robert Golob lemondását akarja elérni. A kormányfő rendkívül kemény büntetőjogi intézkedéseket jelentett be, amit kriminológusok és jogászok sem tartanak hatékony lépésnek.

Lemondott a szlovén igazságügyi miniszter, Andreja Katic és a belügyi tárcát vezető kollégája, áll, miután az ország délkeleti régiójának központjában, Novo Mestóban egy 21 éves fiatalember halálra vert egy férfit. Az áldozat a 48 éves Ales (Aco) Sutar egy helyi szórakozóhely, a LokalPatriot bárnál igyekezett segíteni fiának, aki belekeveredett egy verekedésbe.

Jure Makovec / AFP Andreja Katic igazságügyi miniszter 2018. szeptember 13-án.

A gyilkosság az etnikai feszültségeket is kiélezte Délkelet-Szlovéniában, a feltételezett elkövető ugyanis roma származású. A szombati végzetes konfliktus előtt Sutar fia hívta fel az apját, mert állítólag egy csoport roma verte őt a szórakozóhelyen. Sutar ismert vendéglős volt a városban, pincérként is dolgozott, de DJ-ként is fellépett.

Novo Mesto roma ügyekkel foglalkozó városi tanácsosa, Dusko Smajek részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és elítélte a bűncselekményt, amelynek hátterében szerinte egy közeli településről, Sentjernejből származó fiatal romák egy csoportja áll. Smajek azt mondta, hogy a rendőrségnek péntek éjjel, azaz már órákkal korábban őrizetbe kellett volna vennie ezeket a fiatalokat, és akkor megelőzhető lett volna a szombat hajnali tragédia.

A rendőrséget péntekről szombatra virradóra összesen háromszor riasztották a LokalPatriot klubba, s a harmadik eset bizonyult végzetesnek. A rendőrség szerint mindazonáltal nincs összefüggés a három eset között.

