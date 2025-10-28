Döbbenetes mélységekbe süllyedt Orbán Viktor és pártja a mesterséges intelligenciával hamisított videókkal – reagált Magyar Péter Orbán Balázs korábban közzétett videójára. A miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis nemrég egy olyan felvételt osztott meg, amelyen olyan mondatokat adott Magyar Péter szájába, amiket a Tisza elnöke korábban soha nem mondott.

A hatalmáért rettegő miniszterelnök és a közvetlen bűntársai is olyan hamisított videókat hoznak le rólam, amelyeken olyan mondatokat adnak a számba, amiket én soha nem mondtam. Amit kétségbeesésükben tesznek, az nem csak szánalmas vergődés, hanem nyílt választási csalás is

– fogalmazott a videóval kapcsolatban Magyar, majd hozzátette: „Ha ezt egy sportoló tenné, akkor azonnal kizárnák mindenféle versenyből. Ha egy vállalkozó tenne hasonlót, akkor soha senki nem állna vele többé szóba.”

A pártelnök felszólított „minden politikai pártot, közéleti szereplőt és sajtóorgánumot, hogy ítélje el Orbán Viktorék nyílt választási csalását és ne adjon teret Fidesz hamisítványainak”.

A jóérzésű magyarokat (fideszeseket, tiszásokat egyéb pártot támogatókat és pártonkívülieket is) pedig arra kérem, hogy nevessék ki a bukott hatalom szánalmas vergődését és jelentsék azt a közösségi média felületeken, mint csalást és visszaélést! A hamisítás is a valóságtagadás egyik fázisa

– írta Magyar, aki leszögezte: „a Tisza a valóság és a magyarok pártja, a Fidesz pedig a hazugság és a külföldről beszerzett hamisítás pártja”.

Beindult a lejáratás az AI segítségével

Hétfőn a központilag szerkesztett megyei lapok a közösségi médiában tettek közzé AI-képeket és hamis idézeteket arról, hogy kudarcba fulladt Magyar Péter és a Tisza Párt október 23-i tömegrendezvénye.

Múlt héten pedig egy olyan fotó jelent meg, szintén a megyei lapokban, amelyen Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható, a háttérben ukrán zászlók sokaságával (a miniszterelnök pedig kissé slankítva, magyar zászlós tömeg előtt).