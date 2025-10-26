Segélykiáltásokat hallott egy túrázó a Pilisszentlászló feletti erdőből, de a helyszínen kiderült, hogy nincs igazán nagy baj

Az erdő mélyéről hallott segélykiáltásokat egy túrázó, számolt be az esetről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebookon.

Mint írták, szolgálatuktól gyakorlatilag egy időben kért segítséget az Országos Mentőszolgálat és a Pest vármegyei rendőrség egy érdekes esettel kapcsolatban.

A kora esti orákban érkezett hozzájuk egy olyan bejelentés, ami azt sejtette, hogy valaki komoly bajba került Pilisszentlászló felett az erdőben. Két egységet indítottunk útnak, de végül a helyszínre érve kiderült, hogy nincs igazán nagy baj. Az erdőből érkező segítségkérés valós volt, de a bajbajutott vélhetően tudatmódosító dolog hatása alatt vélt, vagy valós dolgoktól félt az erdőben és ezért kért segítséget

– fogalmaztak.

Elsőnek a rendőrség gyalog közelítette meg a helyszínt, majd a kutató-mentők egy UTV járművel a mentőszolgálatot juttatták be a helyszínre.

A „bajbajutottat” végül közösen kiszállították az erdőből, a mentőszolgálat pedig további kivizsgálás céljából elszállította.