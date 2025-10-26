Ködösen indul a téli időszámítás

Vasárnap a pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő – írja a Kiderül.

Kettős fronthatás érvényesül. A várható zivatarok, erős széllökések miatt előfordulhat fejfájás, koncentrációs zavar, fáradékonyság. Akik érzékenyek a frontokra, fokozott tünetek jelentkezhetnek. Az óraátállítás ráadásul sokaknak egyébként is megterhelő.

Hétfőn átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismét erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A csúcsérték 9 és 15 fok között alakul.

Kedden általában változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként eső, záporeső is előfordulhat. Az északnyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum 10 és 16 fok között alakul.