Tömöri Balázs, a Pest megyei Pilisborosjenő független polgármestere a Telex kérdésére válaszolva azt írta, hogy minden adatszolgáltatással és hasonló tevékenységgel igyekeznek határidőre elkészülni, nincs tudomása arról, hogy olyan elmaradásuk lenne ilyen téren, ami akadályozná, hogy fejlesztések valósuljanak meg a településen.

Tömöri a héten konfliktusba került Menczer Tamással, aki a választókerületek decemberi átrajzolása miatt egy ideje Pilisborosjenő parlamenti képviselője is. A Fidesz kommunikációs igazgatója október 22-én ünnepi beszédet tartott volna a településen, a polgármester azonban visszamondta a képviselő szereplését arra hivatkozva, hogy figyelembe kell vennie a helyiek pártpolitikai megosztottságát is.

Menczer többször is reagált Tömöri lépésére, legutóbb csütörtökön egy fenyegető hangvételű videóban azt üzente neki, hogy „a borosjenőiek azt fogják látni, hogy mindenhol fejlesztések vannak, érted, az összes településen, csak nálatok nem, mert te nem végezted el időben a munkádat, Balázs!”

Tömöri Balázs úgy gondolja, hogy a települési fejlesztések támogatásának a benyújtott pályázatok indokoltságán, fontosságán, kidolgozottságán, szakmai stratégiákba illeszkedésén kellene múlnia, és a továbbiakban is dolgozni fognak ezeknek az anyagoknak az elkészítésén.

A polgármester közölte: nyitott lenne arra, hogy konfliktusukat egy beszélgetés keretében tisztázzák Menczer Tamással, és ő tervezi megtenni az első lépést ennek érdekében.