Megszavazták a választási törvény módosítását

A parlament keddi ülésén 134 igen és 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta a választási törvény módosítását, amelynek értelmében teljesen átrajzolják az eddig ismert választási körzeteket.

A legfontosabb változás, hogy

Budapesten az eddigi 18 helyett csak 16 választókerület lesz, ami azt jelenti, hogy kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be az Országgyűlésbe a fővárosból. A módosításhoz az összes fővárosi választókerületet átrajzolják.

Pest vármegyében az eddigi 12 helyett 14 választókerület lesz 2026-ban,

módosítják Fejér és Csongrád-Csanád vármegye beosztását is.

A most megszavazott törvénymódosítás értelmében a jövőben nem lesz szükség arra, hogy a lakcímkártyát is magunkkal vigyük a szavazáshoz, elegendő a személyazonosság igazolásához személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély bemutatása. A törvény előírja azt is, hogy az értesítőt a postai megküldése mellett a választópolgár tárhelyére is juttassa el az NVI, és megszünteti azt a gyakorlatot, hogy a szavazáshoz kötelező borítékot adni a választóknak. Pontosítják a szavazólapok kötegelésének és őrzésének szabályait. A törvény megteremti a szavazatok automatikus újraszámlálásának, illetve kötelezettségét lehetőségét is. A szavazatok újraszámlálását kérheti rövid határidőn belül az érintett jelölt, ha az előzetes tájékoztató adatok 100 százalékos feldolgozottsága alapján (tehát még az eredmény megállapítása előtt) az összes leadott érvényes és érvénytelen szavazat 0,5 százalékánál (országgyűlési választáson 101 szavazatnál) kisebb a különbség: