Három évet kapott az egyetemi dolgozó, aki saját magának utalta ki a diákmunkások fizetését

Három év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Járásbíróság annak az egyetemnek az iskolaszövetkezeti munkatársát, aki saját magának utalta ki a diákmunkások bérét.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a terhelt a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó iskolaszövetkezetnél rögzítette az új munkavállalók adatait, összegezte a jelenléti íveket, kiszámította a munkaórákat és a díjazást, hogy megtörténhessen a bérszámfejtés.

Az átutalások előkészítése is az ő kötelezettsége volt, ám 2022-ben és 2023 olyan diákok adatait is rögzítette a rendszerben, akik abban az időszakban már nem végeztek munkát az iskolaszövetkezet keretében.

Az elkövető a munkavállalók bankszámlaadatait az édesanyja nevén lévő, de általa használt számlaszámra módosította, és így összesen 6,6 millió forintot utalt át magának. Az ítélet mellett a bíróság kötelezte a terheltet az iskolaszövetkezetnek okozott kár megtérítésére. Ítélethozatalkor súlyosító körülményként értékelték, hogy a vádlott ugyanilyen jellegű cselekmény miatt már volt büntetve és hogy jelen cselekményét folytatólagosan követte el. Enyhítő körülmény volt személyi körülményein túl az, hogy beismerte a bűnösségét.

