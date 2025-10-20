Új korszak a városi gasztronómiában – teljesen megújult a Corvin Plaza ételudvara

Ma viszont egészen más a helyzet. Az emberek nem csupán enni akarnak: élményt, közösséget és minőséget keresnek. A gasztronómia a városi élet szerves része lett – és a Corvin Plaza megújult ételudvara pontosan ezt a szemléletet képviseli.
A vásárlásból életérzés lett
A Corvin Plaza az elmúlt másfél évtizedben végig kísérte a város változását. A környék, amely egykor inkább ipari jellegű volt, ma Budapest egyik legpezsgőbb negyede, tele új épületekkel, fiatalokkal, irodákkal és egyre több gasztrohelyszínnel.
A pláza pedig mindig is központi szerepet töltött be a környék életében – nemcsak vásárlóhelyként, hanem találkozópontként. A mostani felújítás ezt az identitást erősítette meg: az ételudvarból egy modern, inspiráló közösségi tér lett, ahol a városi élet lüktetése és a kényelmes pihenés érzése egyszerre van jelen.
A nemzetközi trendek is ebbe az irányba mutatnak. A világ nagyvárosaiban – Londontól Koppenhágán át Szingapúrig – a bevásárlóközpontok ételudvarai egyre inkább gasztronómiai központokká válnak, ahol a helyi ízek, a nemzetközi konyhák és a dizájnos terek egyaránt szerepet kapnak.
És nem csak az ételek változtak meg: ma már sokan célzottan étkezni mennek a plázába, nem pedig vásárlás közben ülnek be valahová. Míg 15 éve még a hamburger és a pizza uralta a kínálatot, addig ma a látogatók vegán tálakat, ázsiai wokot, mediterrán fogásokat keresnek – és mindehhez gyakran egy kávét, desszertet vagy frissítő italt választanak.
Az új ételudvar – modern tér, emberi arányokkal
A Corvin Plaza ételudvara nem egyszerűen „átalakult” – újjászületett. A felújítás több hónapon át tartott, és a legapróbb részletekig megtervezték, hogyan válhat a tér egyszerre funkcionálissá és inspirálóvá.
Lebontották a régi, sötét padlóburkolatot, a kazettás álmennyezetet, és minden korábbi látványelemet. A helyükön világos, természetes tónusú padló, színes székek és új, sávos álmennyezet fogadja a látogatókat. A felújítás során 520 négyzetméteren új burkolat, 550 négyzetméteren új mennyezeti sáv, és 1550 négyzetméternyi friss festés készült, 284 új LED-lámpával és 420 méternyi sínvilágítással.
A dizájn legkülönlegesebb eleme a központi körasztal, amelynek közepén egy olívafát idéző dekoráció áll. Ez nemcsak díszítőelem – szimbólum is. Az olívaág a barátságot, a békét és a mediterrán életérzést idézi: tökéletes találkozási pont, ahol a városi rohanás helyét átveszi egy nyugodtabb, kellemes atmoszféra.
Az új térben 258 vadonatúj szék, 18 kényelmes étkezőpad, 57 szimpla és 17 dupla asztal, valamint bárasztalok és design virágtartók kaptak helyet. A sokszínű, mégis harmonikus enteriőr egyszerre modern és otthonos. Nappal a nagy üvegfelületeken beáramló napfény teszi világossá a teret, estére pedig a különböző LED-lámpák – köztük gyűrűs, üveggömbös és pitypang formájú díszvilágítás – varázsolnak hangulatos, meleg fényt.
A közösségi élmény új szintje
A Corvin Plaza ételudvara ma már nem pusztán egy hely, ahol eszünk. Ez egy találkozási pont, közösségi tér és kényelmes pihenőhely, ahol a gasztronómia a kikapcsolódás része.
Sok látogató már nemcsak vásárlás közben ül be – hanem kifejezetten az ételudvar hangulatáért érkezik. Itt lehet egy kávé mellett dolgozni, egy gyors ebédet elintézni, vagy este barátokkal lazítani.
Az új tér dinamikája pont ezt támogatja: a változatos ülőhelyek, a fények és a tágas, mégis bensőséges elrendezés olyan atmoszférát teremt, amely minden napszakban más arcát mutatja.
A jövő plázája: élmény, dizájn, közösség
A Corvin Plaza ezzel a fejlesztéssel nem csupán megújította ételudvarát – újraértelmezte a plázák szerepét a városi életben.
A vásárlás, a gasztronómia és a közösségi lét ma már összetartoznak. A pláza a mindennapi élet része lett: egy hely, ahol elintézhetjük a dolgainkat, de közben feltöltődhetünk, inspirálódhatunk és megállhatunk egy pillanatra.
A Corvin Plaza ételudvara mostantól ezt az élményt kínálja – a városi nyüzsgés közepén egy barátságos, modern, inspiráló tér, ahol az étkezés újra közösségi élmény lett.
Corvin Plaza – ahol a gasztronómia, a dizájn és a városi élet találkozik.