Orbán október 23-ról: Lesz egy Békemenet és egy „brüsszeli háborús menet”

Orbán Viktor megtekintette az október 23-ai előkészületeket a Kossuth téren. A miniszterelnök megállapította, hogy egyre jobban haladnak és „monumentális lesz”. Ezután megkapta a kérdést, hogy hol lesztek többen: a Fidesz rendezvényén, a Békemeneten, vagy a Hősök terén, a Tisza Párt Nemzeti Menetén?

Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben is azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak

– jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter is reagált Orbán videójára. A Tisza vezetője szerint kibújt a szög a zsákból, és a háborús menet az igazából a fideszes rendezvény lesz.

Nem háborús menetet kell szervezni és nem a honfitársait kell fenyegetni, Miniszterelnök Úr, hanem kormányozni kellene. Kellett volna

– írta. Magyar Péter egyébként ugyanott szeretne beszédet mondani, ahol ’89-ben Orbán Viktor, de állítása szerint ezt meg akarják tiltani neki. A