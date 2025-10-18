október 23közlekedésbkk
Belföld

Öt napon át lesznek lezárások Budapesten az október 23-i ünnepségek miatt

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 18. 15:20
Mohos Márton / 24.hu
Október 22. és 26. között jelentős forgalomkorlátozásokat vezetnek be a fővárosban a nemzeti ünnep miatt.

Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. október 26-ig Budapest több kerületében – tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Lezárják többek közt

  • október 22-én 10 órától 20 óráig a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között,
  • október 22-én 15 órától 21 óráig a Bem József tér teljes területét,
  • október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
  • október 23-án 10 órától 17 óráig az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot, a Honvéd utcát,
  • október 23-án 12 órától 22 óráig a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,
  • október 23-án 14 órától 22 óráig az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, a Hősök terét, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

A lezárások és korlátozások teljes listája itt tekinthető meg.

