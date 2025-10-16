Az elején nagyon sokan használták a pedofil-nyilvántartást, most már alig történik lekérdezés a rendszerből

A kormány által 2022-ben bevezetett úgynevezett pedofil-nyilvántartást már nem övezi nagy érdeklődés. Az adatbázis az elindításakor kiemelkedően „népszerű” volt, ám azóta egyetlen naptári évben sem használták annyiszor a listát, mint a legelső hónapban – írja a Blikk. A lap által a Belügyminisztériumtól frissen kikért adatok szerint a 2022. februári indulás óta 2025. október 13-ig összesen 14 617-szer indítottak keresést a felhasználók.

Ezen belül azonban időben nagyon aránytalanul oszlanak meg a lekérdezések: majdnem felüket (7265) az adatbázis legelső aktív naptári évben indították, és azon belül is 2022 februárjában már túl voltunk az első 4998 lekérdezésen, azaz az összes keresés harmadán. Azóta általánosságban elmondható, hogy alig történik lekérdezés a rendszerből, csak időről időre vannak kiugró értékeket produkáló hónapok: ilyen intenzívebb hónapokban nagyjából 300 feletti lekérdezés történik. A kegyelmi ügy, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatójának a letartóztatása, valamint Kuslits Gábor volt tegyeszes igazgató interjújának megjelenésekor tapasztalni lehetett megugrást a lekérdezésekben.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint az adatbázis hatékonyságát a rejtett esetek feltárása, valamint a társadalmi bizalom erősödése növelhetné.