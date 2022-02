Keddtől már elérhető a név szerint kereshető pedofil-nyilvántartás. A felületet gyerek hozzátartozója, vagy gyerek nevelését, felügyeletét, gondozását ellátó nagykorú használhatja.

Hogyan lehet használni? A magyarorszag.hu oldalon a CSALÁD menüpontot kell megnyitni, majd a gyermekvédelemre kattintani, aztán pedig „a gyermeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele” lehetőségre. A szolgáltatást az tudja igénybe venni, aki rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal, illetve videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

Az adatigényléshez az ellenőrizni kívánt személy ismert családi és utónevét kell megadni. Találat esetén a felületen láthatóvá válik a törvényben meghatározott bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélt családi és utóneve, születési éve, lakcíméből, illetve lakcímeiből a település neve, a főváros esetén a kerület is, valamint a legutoljára róla szemből készített arcképmás. Szintén láthatóvá válik a jogerős marasztaló bírósági döntésben szereplő bűncselekmény megnevezése, minősítése, elkövetésének ideje, a döntés jogerőre emelkedésének napja, a külföldi ítélet elismerése, megfeleltetése esetén pedig a külföldi bíróság által hozott határozat jogerőre emelkedésének napja.

Az így megismert adatokat az adatigénylő köteles bizalmasan kezelni, kizárólag a gyermek védelme érdekében használhatja fel és teheti harmadik személy számára megismerhetővé.

Tilos a megismert adatokat nyilvánosságra hozni, azokról képernyőfotót, egyéb másolatot, kivonatot vagy összefoglalót készíteni, tilos azokat sokszorosítani, nyilvántartásba rendezni vagy adatbázisba foglalni – figyelmeztetett közleményében a Belügyminisztérium. A felületen megismert adatok jogellenes megismerése, felhasználása különleges személyes adattal való visszaélés, a bűncselekmény két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A Belügyminisztérium a Telex kérdésére arról is írt, hogy egy esetleges jelentősebb mértékű terhelés esetén is biztosítható a felület elérhetősége, az ott megtalálható szolgáltatások elérése. Megjegyezték azt is, hogy a megismert információk jogellenes nyilvánosságra hozatalát igyekeznek azzal is gátolni, nehezíteni, hogy szövegkijelölés nem lehetséges, a fényképeket pedig olyan vízjelezéssel látták el, amelyekből az adatigénylő neve, az adatigénylés időpontja is kiolvasható azon a tényen túl, hogy a fotó erről a felületről származik.

(Via Telex, MTI)