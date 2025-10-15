október 23kossuth térorbán viktorbékemenet
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 14:46
Mohos Márton / 24.hu

A kormány a Facebook-oldalán jelezte szerdán, hogy Orbán Viktor október 23-án 13 órától a Kossuth téren mond majd beszédet.

Aznap lesz a védjegyként bejegyeztetett Békemenet is, melynek résztvevői pont ide, a Kossuth térre érkeznek majd a beharangozott útvonal alapján.

Mint ismert, szintén október 23-án lesz a Tisza Párt által szervezett Nemzet Menete is, mely 14 órakor indul és a Hősök terére érkezik.

A kormányfő egyébként így nagy valószínűséggel kihagyja vagy késik az uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozójáról, mely kora délután kezdődik.

