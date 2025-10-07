Magyar Péter: jóváhagyta a rendőrség a Nemzet menetét

A Klubrádióban Magyar Péter azt mondta: az EU-ban szerinte nem lehet megtenni, hogy egy kormány a választási veresége után ne adja át a hatalmat, Orbán Viktor jóslatai a vezetői miatt összeomló unióról sem foglalkoztatják, jóval inkább érdekli október 23-a.

Aznap tartják a CÖF-féle Békemenetet, illetve a Tisza Párt Nemzet menetét, ezért a pártelnök szerint október 23-ának a rendszerváltás óta nem volt akkora tétje, mint idén. Úgy vélte: a döntés egyszerű, a magyarok választhatják Orbán Viktor putyini Magyarországát korrupcióval, propagandával, működésképtelenséggel, embertelenséggel, vagy Szent István örökségét Európában, tiszta közbeszéddel, működő és emberséges országgal.

Mutassuk meg, hogy a Szent István-i Magyarország jelentős többségben van a putyini Magyarországhoz képest

– javasolta. Azt ígérte: ünnepi beszédében lelkesítésben, iránymutatásban nem lesz hiány.

Magyar Péter nem tartja véletlennek, hogy az Orbán Viktor által bejelentett Békemenet körül egyelőre nagy a titkolózás, szerinte még nem biztos a kormányfő fellépése, félnek attól, hogy nem tudnak buszoztatással, pénzzel elég embert biztosítani a rendezvényre. Közölte: a rendőrség jóváhagyta tiszás menet útvonalát.

Magyar Péter jelezte: a gyermekvédelmi rendszerben nagyon sok a „Zsolti bácsi”, a területet visszaélések, embertelen állapotok jellemzik; de azon dolgoznak, hogy a Működő Magyarország programjának nagyon fontos eleme legyen a terület.