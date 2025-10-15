Lábát törte, majd sírva fakadt a munkahelyéről lopó férfi, miután ragasztószalaggal akarta megkötözni a biztonsági őrt

Öt és fél év börtönre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte jogerősen a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki rátámadt a munkahelyén a biztonsági őrre, majd lenyúlta a cég irodájában talált pénzt, és egy tehergépkocsival menekült el a helyszínről.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a bűnösségét beismerő férfi azt mondta az utolsó szó jogán, hogy nagyon-nagyon megbánta a tettét, és maga sem érti, hogy fordulhatott ez elő vele.

Az ítélet szerint az elkövető rendszeresen fogyasztott új pszichoaktív anyagot, aminek a megszerzése miatt tartozása keletkezett. Rendezni akarta az adósságát, ezért elhatározta, hogy bemegy az Ebesen található munkahelyére és lenyúlja az irodában lévő pénzt.

A férfi tisztában volt azzal, hogy egy biztonsági őr tartózkodik a telephelyen éjszakánként, akinek az ártalmatlanításához magával vitt egy műanyag zsákot és egy ragasztószalagot, valamint az irodába történő betöréshez egy csavarhúzót és egy maszkot. A férfi az esti órákban érkezett a bűncselekmény helyszínére, majd átmászott a drótkerítésen, melynek tetejéről leugrott, azonban a földet éréskor elesett és eltört a bokája.

– közölte Dobó, hozzátéve, a férfi a baleset után kerítéstől messzebb elrejtőzött és onnan figyelte a munkahelye központi épületét. Arra várt, hogy a biztonsági őr elhagyja az ott lévő szolgálati helyét és elinduljon járőrözni.

Néhány óra várakozás után azonban úgy döntött, hogy akcióba lép. Mivel nem látta távozni az őrt, ezért felhúzta a maszkot és bement az épületbe. A férfi besurrant az öltözőbe, ahol egy padon pihent az általa is jól ismert 73 éves biztonsági őr. Az elkövető odaszaladt hozzá, hogy megkötözze őt egy ragasztószalaggal, de ez nem az ő napja volt.

A két férfi dulakodni és birkózni kezdett egymással, miközben az őr folyamatosan azt kérdezte a támadótól, hogy mit akar tőle. A férfi eleinte nem válaszolt, majd elengedte a jó erőben lévő 73 éves férfit. Ezt követően a férfi levette a fejéről a maszkot, így a biztonsági őr felismerte a kollégáját. A tettes az elkövetés során elsírta magát és elmondta a kollégájának, hogy sajnálja a történteket, de pénzre van szüksége, ezt pedig a cég irodájából akarja ellopni.

A két férfi beszélgetni kezdett, majd az őr a felfokozott idegállapotában valótlanul azt mondta, hogy ő most kimenne a telepre járőrözni egyet. A férfinek kapra jött hogy az őr őrizetlenül fogja hagyni az irodát, mert továbbra is az volt a célja, hogy ellopja a pénzt. Biztonsági őr ezt követően kiment az udvarra, majd értesítette a rendőrséget.

Az elkövető közben berúgta az iroda ajtaját, majd egy csavarhúzóval felfeszítette az irodában lévő lemezkazettát és magához vette az abban talált 130 ezer forintot. Ezután beült az udvaron lévő egyik teherautóba, hogy elmeneküljön vele. Menekülés közben nekisodródott a kapunak, ennek következtében a jármű jobb első lámpája betört, jobb oldali ajtó üvege betört és a jobb oldali visszapillantó tükör is letört. Végül megállt egy parkolóban a járművel, majd bement egy benzinkútra, hogy ennivalót vegyen magának.

Ezután hívott egy taxit, amellyel előbb Hajdúszovátra, majd Hajdúszoboszlóra vitette magát. A rendőrök azonban útközben lekapcsolták a taxit, a hazafelé tartó elkövetőt pedig elfogták.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi beismerte a tettét és azt, hogy megtérítette a főnökének a kárt, továbbá azt is, hogy a beszámítási képességét nem érintő disszociális személyiségzavara van és a sértett megbocsátott neki. Ugyanakkor súlyosító körülményként vették figyelembe, hogy büntetett előéletű, és hogy a cselekményét próbaidő alatt követte el.

