„Magyarországnak az ’56-os forradalom leverése óta nem volt ilyen negatív nemzetközi megítélése” – mondja a magyar EU-s tisztviselő, akit megpróbáltak beszervezni

Panyi Szabolcs új részletet tett közzé abból az anyagból, amelyből a 2010-es évekbeli brüsszeli magyar kémhálózatról írt. A cikk lényege az volt, hogy a 2010-es években a magyar hírszerzés elkezdett kémkedni Brüsszelben, és ehhez uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni, viszont a magyar szolgálatok ezt annyira nyilvánvalóan és szakmaiatlanul csinálták, hogy lebuktak és szétesett a hálózatuk.

Panyi most egy forrás hosszabb véleményét tette közzé. Mint azt a Direkt 36 újságírója megjegyzi, forrása „is azok közé tartozott, akit a magyar hírszerzés, az Információs Hivatal a 2010-es években próbált megkörnyékezni. Hogy miért utasította ezt vissza, arról az alábbiakban ő maga beszél. A következő sorok tehát ennek az EU-s tisztviselőnek a személyes álláspontját tükrözik.”

Ezt mondja tehát a forrás: